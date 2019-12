Gianni Morandi | “Ho fatto delle canzoni veramente brutte”

«In ginocchio da te» in «Parasite». Che ci fa Gianni Morandi in un film koreano : Cosa ci fa «In ginocchio da te» in «Parasite»? La Palma d'oro di quest'anno ha messo tutti d'accordo, critica e pubblico. Sì, perché Parasite, del regista sudcoreano Bong Joon-ho, tra i film premiati a Cannes negli ultimi 15 anni, è quello che ha totalizzato gli incassi più alti al botteghino. Ma veniamo al motivo per cui siamo qui: la canzone In ginocchio da te in Parasite. Fa la sua ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

"Io e Gianni Morandi abbiamo perso nostra figlia. Fu lui a dirmi che non c'era più" : L’ex moglie di Gianni Morandi, Laura Efrikian, ha raccontato il dramma vissuto insieme al cantante, quando i due hanno perso la loro figlia, nata all’ottavo mese di gravidanza: “La bambina è nata di otto mesi e ha vissuto solo 9 ore, io non l’ho vista e neanche Gianni. Alla fine fu lui a dirmi che la bambina non c’era più”. L’attrice veneta ha poi aggiunto, in diretta al programma ...

Gianni Morandi - l’ex moglie Laura Efrikian a Vieni da me : «Abbiamo perso nostra figlia». Caterina Balivo in lacrime : Gianni Morandi, l’ex moglie Laura Efrikian a Vieni da me: «Abbiamo perso nostra figlia». Caterina Balivo in lacrime. L’attrice veneta è stata ospite del salotto di Rai1 e ha parlato dell’amore con Gianni Morandi. Raccontando anche un momento molto doloroso della loro storia. Ecco le parole di Laura Efrikian: «Quando una è incinta non pensi mai possa finire male, soprattutto quando hai vent’anni. Sei sicura che tutto andrà ...

Laura Efrikian e Gianni Morandi - il dolore per la morte della figlia. Da Caterina Balivo scorrono le lacrime : Gianni Morandi è stato a lungo sposato con Laura Efrikian, precisamente dal 1966 al 1979. L’ex coppia ha avuto due figli: Marianna e Marco. La figlia Marianna si è unita in matrimonio con Biagio Antonacci (dal 1993 al 2002) ed ha dato alla luce due figli: Paolo e Giovanni. Oggi l’ex coniuge del cantante ed attore è stata ospite del programma ‘Vieni da me’, condotto dalla brillante Caterina Balivo. Qui si è soffermata su ...

Gianni Morandi - Laura Efrikian narra la morte della figlia : Balivo in lacrime : Gianni Morandi, l’ex moglie Laura Efrikian narra la morte della loro figlia Serena: Balivo in lacrime. Come reagì il cantante Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi (sono stati sposati dal 1966 al 1979), si è raccontata ampiamente nel salotto di Vieni da Me. Particolarmente intenso il momento in cui ha narrato della morte di […] L'articolo Gianni Morandi, Laura Efrikian narra la morte della figlia: Balivo in lacrime proviene da ...

Gianni Morandi visita il set di Diabolik con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea «Due grandi attori a Bologna» : Gianni Morandi sul set di Diabolik incontra Luca Marinelli e Valerio Mastandrea a Bologna Uno dei set italiani più attesi delle ultime settimane. Sono in pieno corso le riprese di “Diabolik” film diretto dai Manetti Bros. La troupe è fissa da qualche settimana a Bologna, location riadattata nella nota Clerville dei fumetti della Giussani. A far visita alle riprese bolognesi è Gianni Morandi (su Canale 5 con l’Isola di Pietro 3) ...

Adrian ospiti di stasera Maria De Filippi e Gianni Morandi - ecco la foto dal backstage : Nuova puntata di Adrian, al suo secondo episodio dopo la rinascita. Il ritorno in tv di Adriano Celentano ha portato sul tavolo ospiti del calibro di Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti «La televisione italiana» espressione del Molleggiato. Gli ospiti di Adrian annunciati stasera sono Maria De Filippi e Gianni Morandi. Ma potrebbero arrivare altre sorprese. Checco Zalone è nella lista degli ospiti ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano.

Ascolti Tali e Quali : chi ha vinto tra Carlo Conti e Gianni Morandi : Tali e Quali, Ascolti di ieri: Carlo Conti stravince contro l’ultima puntata de L’isola di Pietro 3 È andata in onda ieri, venerdì 22 novembre, una puntata speciale di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, che per l’occasione si è trasformato in Tali e Quali, ovvero una gara con imitatori non professionisti e non vip. Lo show ha realizzato i seguenti Ascolti: 4.352.000 telespettatori e il 20.7% di share vincendo la ...

L’Isola di Pietro 4 ci sarà? Gianni Morandi : “Non lo so - sto invecchiando” : L'Isola di Pietro 4 ci sarà oppure no? Le anticipazioni sulla possibile quarta stagione della fiction con Gianni Morandi sono ancora inesistenti, o quasi, ma quello che è certo è che Mediaset potrebbe non rinunciare ad uno dei suoi gioiellini. Mai come in questa stagione la forza è stata proprio nel suo protagonista che è riuscito a mettere insieme il pubblico davanti allo schermo nonostante lo scarso appeal della trama quasi schiacciata dal ...

