Georgina Rodriguez | carezze al suo Cristiano Ronaldo | Sei il numero uno

La piratessa Georgina Rodriguez conquista internet con un lato B da urlo : Georgina Rodriguez non ha sposato Cristiano Ronaldo o almeno questo è quanto ha dichiarato l'entourage del calciatore nelle ultime ore, dopo che ieri si era diffusa la notizia di presunte nozze segrete. Di tutta risposta la bellissima modella, ex commessa, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che in poche ore ha raccolto oltre un milione di like e che ha fatto girare la testa a tutti i suoi seguaci. Come il suo compagno, anche ...

Cristiano Ronaldo - matrimonio segreto con Georgina Rodriguez? : Secondo il settimanale Novella 2000, il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo sarebbe convolato a nozze segretamente con la modella Georgina Rodriguez.La cerimonia sarebbe stata blindatissima, ma la notizia è comunque trapelata nonostante fosse stata raccomandata molta riservatezza. La conferma sarebbe arrivata da una fonte vicina alla coppia: "Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi ...

“Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto in Marocco. Ha cambiato il testamento per lei” : “Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in segreto in Marocco“. È quanto sostiene Novella 2000 che ha pubblicato uno scoop secondo cui l’attaccante della Juventus sarebbe convolato a nozze con la fidanzata in una cerimonia blindatissima celebrata in Marocco. A confermare la notizia, il settimanale pubblica le dichiarazioni rilasciate da una fonte anonima molto vicina alla coppia: “Avevo capito tutto già ...

«Cristiano Ronaldo ha sposato Georgina Rodriguez - matrimonio segreto in Marocco» : Cristiano Ronaldo si è sposato: nozze in gran segreto per l’attaccante della Juventus, che secondo quanto rivelato dalla rivista di gossip Novella 2000 avrebbe sposato in gran segreto in Marocco la sua Georgina Rodriguez. Una cerimonia blindata e a prova di paparazzi, ma la notizia è filtrata comunque nonostante la massima segretezza. Dopo le voci e i rumors, risalenti a un anno fa, su un possibile matrimonio imminente, pare dunque che ci ...

Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati : nozze segrete in Marocco : Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Novella 2000, le nozze sarebbero state celebrate in Marocco in gran segreto. La modella e il calciatore si sarebbero giurati amore eterno durante una cerimonia blindata e molto ristretta, sfuggendo così all’attenzione dei media. A confermare l’indiscrezione ci sarebbero numerosi indizi. Prima di tutto l’errore di Georgina che, durante un ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in gran segreto? La clamorosa indiscrezione : cerimonia blindata in Marocco : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in gran segreto: l’indiscrezione di Novella 2000 parla anche di un possibile cambio nel testamento del giocatore Qualche screzio con l’allenatore e presunti problemi a livello fisico, in campo Cristiano Ronaldo sta avendo qualche grattacapo di troppo, ma nella sua sfera privata va tutto a gonfie vele. Al punto tale che CR7 e la compagna Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran ...

Georgina Rodriguez furibonda con Cristiano Ronaldo : lui abbraccia un’altra : Georgina gelosa. Di chi? Di una ex fiamma del suo Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato dal Sun, la bella fidanzata di CR7 lo avrebbe accompagnato agli MTV Europe Awards 2019 a Siviglia e lì sarebbe rimasta male per via del comportamento del compagno. “È stata una scena davvero spiacevole, anche per lui, che non si aspettava una tale dimostrazione di affetto dalla sua amica, Rita Pereira”, ha raccontato un testimone presente alla ...

Georgina Rodriguez furiosa con Ronaldo - tremenda scenata di gelosia agli MTV Awards : “momento imbarazzante” : Un testimone oculare ha raccontato per filo e per segno quanto accaduto dietro le quinte degli MTV Europe Music Awards 2019 di Siviglia, descrivendo una Georgina furiosa Quando ti chiami Cristiano Ronaldo, non puoi sfuggire alle gelosie della tua fidanzata, anche se le tue intenzioni sono tutt’altro che maliziose. Il campione portoghese infatti ha dovuto fare i conti con le ire di Georgina Rodriguez in occasione degli MTV Europe ...

Georgina Rodriguez è il segreto di Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez è una delle donne più invidiate del pianeta vista la sua relazione con il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. Di contro, il pubblico maschile invidia il 34enne di Funchal dato che la sexy modella spagnola ha un seguito notevole sui social network con oltre 14 milioni di seguaci che non perdono tempo per commentare le tante foto sensuali e mai volgari della futura consorte di CR7. I due formano una coppia molto ...

