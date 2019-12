Gemma Galgani è stata tradita da Juan Luis | segnalazione bomba contro il cavaliere | la

Scandalo a Uomini e Donne - Gemma Galgani smascherata da Giorgio Manetti : ‘non ce la farai mai…’ : Giorgio Manetti recentemente si è lasciato andare ad una lunga intervista al magazine Uomini e Donne. Il cavaliere, che ha fatto parte del parterre maschile molti anni, ha deciso di abbandonare il programma a seguito delle accuse e dei conflitti che spesso l’hano visto protagonista all’interno del programma. Gianni Sperti, ad esempio, ha sempre accusato […] L'articolo Scandalo a Uomini e Donne, Gemma Galgani smascherata da ...

Lacrime a Uomini e Donne - Gemma Galgani e Juan Luis commossi - anticipazioni puntata di oggi 3 dicembre : Martedì 3 dicembre 2019 va in onda il primo appuntamento del Trono over di U&D oggi pomeriggio, martedì 3 dicembre 2019 alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la soap opera iberica Una Vita Acacias 38 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria […] L'articolo Lacrime a Uomini e Donne, Gemma Galgani e Juan Luis commossi, anticipazioni puntata di oggi 3 dicembre proviene da ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti da Gemma Galgani ai guai da imprenditore : "Il progetto non è andato avanti" : Era il Gabbiano di Uomini e donne, Giorgio Manetti. Ma oltre ad aver spezzato il cuore di Gemma Galgani, lontano dagli studi tv era soprattutto un imprenditore. Ora l'ex cavaliere del Trono Over di Maria De Filippi ha trovato l'amore nella "vita reale", con la bella Caterina, ma ha dovuto ingoiare i

Uomini e Donne - mai un vero bacio tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. E ora il cavaliere svela il motivo : Juan Luis Ciano ha fatto strage di cuori a Uomini e Donne. Non ha conquistato solo Gemma Galgani perché da quando è arrivato al trono over sono state tante le aspiranti dame piombate in studio per corteggiarlo. Ma lui a quanto pare ha occhi solo per Gemma e infatti in una delle ultime puntate andate in onda le ha mandate via tutte. “Siete simpaticissime, bellissime. Tuttavia, non ho trovato niente di particolare che mi spinga a scegliervi – ha ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Gemma Galgani ha una rivale - dediche anonime per Juan Luis : Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama ha una rivale in amore misteriosa. Ecco che cosa è successo Uomini e Donne, anticipazioni: Juan Luis ha un’ammiratrice segreta Sabato 30 novembre c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha dato molto spazio, come di consueto, a Gemma […] L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani ha una rivale, dediche anonime per Juan Luis ...

Uomini e Donne Over - Tina Cipollari avverte Gemma Galgani : “Stai attenta!” : Tina Cipollari avverte Gemma Galgani su Juan Luis del Trono Over di Uomini e Donne Procede a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano del Trono Over di Uomini e Donne. La scorsa settimana il cavaliere ha scartato ben sei Donne che hanno chiamato la trasmissione di Maria De Filippi per conoscerlo, lasciando intendere di avere occhi solo per Gemma. Come fa sapere il settimanale Adesso, Tina Cipollari ha messo in guardia la ...

Giorgio Manetti critica Gemma Galgani : “Non ce la farai mai” : Giorgio Manetti punzecchia l’ex storica Gemma Galgani La loro storia è finita da tempo immemore. Eppure, Giorgio Manetti non perde occasione per stuzzicare Gemma Galgani. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si esprime sulle recenti frequentazioni della dama torinese sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Il suo storico ex vuole ricordare alla […] L'articolo Giorgio Manetti critica Gemma Galgani: “Non ce la farai mai” proviene ...

“Non è possibile!”. UeD - Gemma Galgani adesso trema : succede in studio - hanno visto tutti : Il Trovo Over concede sempre grandi sorprese e lunghi sospiri. Straseguiti da tutti, Gemma Juan Luis proseguono la loro conoscenza, ma come sta andando tra di loro? Per loro, Uomini e Donne di Maria De Filippi sta dando modo di ricostruire una relazione duratura, ma il programma non raggiunge gli aspetti più privati e spetterà proprio a Gemma e Juan Luis non cadere in errore. Maria De Filippi ha subito mostrato un’esterna fatta nella casona, in ...

Giorgio Manetti a Gemma Galgani : "Impara a stare da sola" - : Serena Granato In una nuova intervista concessa a Uomini e donne magazine, Giorgio Manetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua storica ex, Gemma Galgani Uno dei protagonisti più amati dal pubblico, nella storia di Uomini e donne, è tornato al centro dell'attenzione mediatica. "Il gabbiano", così come lo stesso ama definirsi in riferimento al gabbiano "appassionato e solo" che vive nel profondo di noi, di cui parla il romanzo ...

Giorgio Manetti e Tina Cipollari Attaccano Gemma Galgani! : L’ex cavaliere di Uomini e Donne Over, Giorgio Manetti, e la famosa opinionista Tina Cipollari hanno nuovamente attaccato Gemma Galgani. Scopriamo cosa sta accadendo! Uomini e Donne: Tina Cipollari attacca Gemma Galgani durante un’intervista Come ben sappiamo tra Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, e Gemma Galgani, non c’è una particolare simpatia. Le due si Attaccano a vicenda quotidianamente e più di una volta la ...

Gemma Galgani - Giorgio Manetti la critica : “Non ce la farà mai!” : Uomini e Donne: Giorgio Manetti lancia una frecciata a Gemma Galgani Anche lontano dalle telecamere Giorgio Manetti continua a pizzicare Gemma Galgani. L’ex storico della dama di Torino ha voluto dire la sua sulle nuove frequentazioni di Gemma e lo ha fatto sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere ha voluto ricordare alla Galgani che nella vita si può star bene anche da soli e la felicità non necessariamente si raggiunge ...

U&D Over - Giorgio Manetti : 'Gemma Galgani provi a stare sola - con Anna c'è amicizia' : Il numero di Uomini e Donne Magazine che è uscito oggi, venerdì 29 novembre, ha dedicato la sua copertina ad un ex protagonista del Trono Over molto amato: Giorgio Manetti. Il toscano ha avuto un pensiero sia per Gemma Galgani, con la quale ha fatto coppia per circa 8 mesi, che per Anna Tedesco, con la quale ha precisato di non aver mai avuto un rapporto più profondo dell'amicizia. Giorgio torna a parlare di Gemma: 'Sono sempre stato ...

Giorgio Manetti : "Gemma Galgani? Sono stato me stesso. Con Anna Tedesco siamo amici - non c'è mai stato niente" : Giorgio Manetti, protagonista della copertina dell'ultimo numero di 'Uomini e Donne Magazine', in edicola oggi, ha voluto fare alcune precisazioni, a distanza di mesi, sul suo rapporto interrotto con Gemma Galgani, che, da qualche settimana, sembra aver ritrovato il sorriso grazie a Juan Luis. Giorgio Manetti: 'Gemma Galgani ormai fa parte dell'arredamento di Uomini e Donne' prosegui la ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani osa alla sfilata - poi il gesto che stupisce tutti. E la reazione di Juan Luis spazza via ogni dubbio : Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, è amore? Dalle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne sembra proprio che tra la dama e il cavaliere tutto proceda per il verso giusto. Lui ha occhi solo per Gemma e l’ha dimostrato più volte. Intanto mandando via tutte le aspiranti dame arrivate in studio solo per lui. Si sono presentate in 6 e lui, dopo aver ascoltato la loro presentazione è stato chiaro. “Siete simpaticissime, bellissime. ...