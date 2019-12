Gedi-Exor? Martella | «Testate patrimonio del Paese | mantenere l’occupazione»

A Exor la quota di maggioranza di Gedi. Elkann : nel futuro col giornalismo di qualità : Svolta nell’editoria: firmato l’accordo per la cessione della partecipazione di Cir pari al 43,78% delle quote

Gruppo Gedi - la Cir di De Benedetti vende la quota di controllo alla Exor degli Agnelli : operazione da 102 - 4 milioni : Cambia la geografia della stampa italiana: torna al vertice di un grande Gruppo editoriale la famiglia Agnelli-Elkann, tramite la holding Exor da essa controllata. Dopo un consiglio di amministrazione fiume, la Cir di Rodolfo De Benedetti ha infatti dato il via libera alla vendita per 102,4 milioni di euro della quota di controllo di Gedi (il 43,78%), il Gruppo editoriale che controlla tra le altre testate Repubblica, La Stampa e il genovese ...

Repubblica e il Gruppo Gedi a Exor - i particolari del progetto di John Elkann : no spacchettamento né “suggestioni nostalgiche” : Ieri le indiscrezioni di stampa e la successiva conferma dei diretti interessati, oggi i particolari del progetto. A neanche 24 ore dalla nota con cui i fratelli De Benedetti hanno annunciato la trattativa con Exor per la vendita del Gruppo Gedi, emergono i primi dettagli di ciò che ha in testa John Elkann per rilanciare la società proprietaria, tra le altre cose, di 25 testate giornalistiche (tra cui Repubblica, La Stampa e l’Espresso) e ...

Elkann tratta con i De Benedetti Exor accelera per prendere Gedi : Exor e Cir in trattative avanzate per il passaggio agli Agnelli del controllo di Repubblica, Stampa, Espresso, Huffington Post, Secolo XIX, 12 quotidiani locali, Radio DJ, Radio Capital e la concessionaria pubblicitaria Manzoni Segui su affaritaliani.it