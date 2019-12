Futuro Rakitic | la confessione del croato | «Sogno di tornare al Siviglia»

Rakitic-Juventus - il croato parla del suo Futuro e avvisa il Barcellona : Rakitic-Juventus : Dal quartier generale croato arrivano parole chiare di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, in rottura con i blaugrana. Il classe 1988 non ha nascosto il proprio malessere per le continue esclusioni dal campo. Prossime settimane decisive. Rakitic-Juventus, il croato esce allo scoperto: parole chiarissime Queste le parole del giocatore del Barca: “Sono felice in questo club, ma vorrei anche giocare, non solo ...