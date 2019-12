Frongia | via Como avrà nuova area dove praticare sport e godere spazi verde

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “Ieri insieme alla sindaca Virginia Raggi abbiamo incontrato i cittadini per parlare del Progetto del nuovo impiantoivo di via. Un iter lungo, nato nel 2004 che ha subito diversi processi e varianti in corso d’opera. Come Dipartimentoabbiamo seguito la questione in seconda battuta proponendo delle soluzioni operative che sono state accolte: il ricorso alla riduzione dell’investimento economico e l’affidamento della gestione del futuro impiantoivo tramite un Bando Pubblico”. Lo scrive su facebook l’assessore allodi Roma Capitale, Daniele. “Daremo al quartiere unadiverdi attrezzati con un playground: una piscina, 4 campi da tennis, spogliatoi e locali accessori. Il tutto senza costi aggiuntivi per l’amministrazione di Roma Capitale e, ...

