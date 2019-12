Friedkin Roma | prosegue la trattativa | gli ultimi aggiornamenti

Non solo Friedkin - la Roma cerca soci. Ma i grandi fondi d’investimento vogliono il 51% : Entro fine anno la Roma vuol trovare un nuovo socio. Perché non c’è solo Dan Friedkin pronto a investire nel club giallorosso, ma i tempi stringono, il mercato di gennaio è alle porte e Pallotta ha bisogno di soldi freschi. Secondo il messaggero oltre al magnate americano che “potrebbe sottoscrivere una quota del 20% di un aumento di capitale da 150 milioni e nel tempo salire almeno al 51%”, sono una ventina i fondi ...

Roma - Pallotta e Friedkin più vicini sulla cifra della cessione : a 750 milioni si chiude - ma occhio alla gestione congiunta : Pallotta e Friedkin più vicini sulle cifre riguardanti la cessione della Roma: a 750 milioni si può chiudere, ma non è detto che il patron giallorosso esca dalla società La trattativa per la cessione della Roma prosegue spedita e le parti sembrano più vicine a trovare un accordo. La sensazione che filtra da Trigoria è quella che su una cifra vicina ai 750 milioni (compreso il progetto stadio) l’accordo potrebbe chiudersi. Friedkin, ...

Roma - si sgonfia l’effetto Friedkin. Il titolo scende del 5 - 7% : Dopo il balzo registrato due giorni fa, il titolo della Roma in Borsa scende. L’effetto Friedkin che aveva addirittura portato alla sospensione del titolo per eccesso di rialzo pare essersi sgonfiato. Oggi il club giallorosso ha chiuso la seduta di Borsa cedendo il 5,74% a 0,575 euro. Il titolo è sceso dalla chiusura di ieri a 0,610 euro per azione fino anche a quota 0,560 euro. E’ risalito solo nell’ultima ora di ...

Totti “Dubito Friedkin alla Roma - e io non tornerei : "Spero che quest'altro americano possa venire ma ne dubito. Una volta che metti le mani dentro capisci cosa c'e' nella Roma". Cosi' Francesco Totti sull'ipotesi che Dan Friedkin rilevi James Pallotta alla presidenza del club giallorosso. L'ex capitano Romanista, esclude comunque un ritorno a Trigoria anche nel caso in cui Friedkin completi l'acquisto della societa'. "Se ora dovessero chiedermi di tornare mi metterebbero in difficolta' ma ...

Roma - si sgonfia l’effetto Friedkin : titolo giù del 5 - 7% : La Roma scivola in Borsa: il club giallorosso ha chiuso la seduta odierna cedendo il 5,74% a 0,575 euro, dopo due giorni di rialzi. Sul titolo sono arrivate le prese di profitto dopo il rally dei giorni scorsi con le indiscrezioni sulla disponibilità del magnate americano Dan Friedkin prima a versare l’aumento di capitale da 150 […] L'articolo Roma, si sgonfia l’effetto Friedkin: titolo giù del 5,7% è stato realizzato da Calcio ...

Roma - Friedkin punta a chiudere entro Natale : La chiusura dell’affare entro Natale, o al più tardi nei primi giorni del 2020. Dan Friedkin ha accelerato per il suo ingresso nella Roma: con i suoi avvocati e advisor, come spiega la Gazzetta dello Sport, sta analizzando tutti i conti del club giallorosso, per provare a chiudere nel giro di un mese o poco […] L'articolo Roma, Friedkin punta a chiudere entro Natale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Cessione Roma - chi è Dan Friedkin : tutto quello che c’è da sapere sul magnate interessato al club giallorosso : La Roma sta vivendo un momento tutto sommato positivo della stagione. Nonostante la sconfitta di Parma, i giallorossi si mantengono stabilmente a ridosso delle posizioni che garantiscono un posto nella prossima Champions League. L’obiettivo è certamente alla portata della squadra di Fonseca e la rosa sta dimostrando di avere le carte in regola per fare bene. Ma a tener banco in questi giorni sono le voci extra-campo. E’ ...

Il gruppo Friedkin vuole la Roma - la società conferma : il comunicato ufficiale sulla trattativa : L’ AS Roma conferma le indiscrezioni: contatti con potenziali investitori Importanti novità in casa Roma: nelle ultime ore l’hanno fatta da padrona una serie di indiscrezioni riguardanti l’ingresso nel club giallorosso di Dan Friedkin, magnate americano dell’automobile. Adesso è il club capitolino stesso a fare chiarezza e confermare i contatti con potenziali investitori. “Sono in corso dei contatti preliminari con ...

Dan Friedkin nuovo proprietario della Roma?/ Il miliardario USA interessato alla Lupa : Dan Friedkin nuovo proprietario della Roma? Le ultime voci parlano di un forte interesse per la Lupa da parte del miliardario USA

Roma - Gruppo Friedkin interessato a entrare in società. La borsa schizza - titolo sospeso per eccesso di rialzo : Soldi freschi, anche di rimbalzo. E’ bastata la voce, molto fondata, di un ingresso come socio di minoranza del Gruppo Friedkin nella Roma per lanciare il titolo giallorosso in borsa: ora vale 0,562 euro per azione, l’11,29% rispetto alla chiusura di ieri. 1,6 milioni di azioni scambiate, scrive Calcio e Finanza, “in sostanza quanto la cifra complessiva di azioni scambiate dal 12 novembre fino a ieri. Per trovare un valore più alto ...

Cessione Roma - il gruppo Friedkin interessato al club giallorosso [DETTAGLI] : Il gruppo Friedkin fa sul serio. E’ interessato ad entrare nella Roma. E mira a diventare l’azionista di maggioranza. La trattativa, è entrata nel vivo, secondo quanto riporta ‘Il Tempo’. Emissari del gruppo texano, che distribuisce il marchio Toyota in esclusiva in cinque stati americani, sono sbarcati nella Capitale e nei giorni scorsi si sono incontrati presso lo Studio Tonucci, che da sempre assiste Pallotta in ...