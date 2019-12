Forte terremoto tra Cile e Perù DATI e MAPPE

Forte scossa di terremoto nelle Isole Andreanof [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in mare, nell’area delle Isole Andreanof, un sottogruppo delle Isole Aleutine a sudovest dell’Alaska (USA). L’evento – localizzato dalla Sala Sismica INGV Roma – è stato registrato alle 06:01:56 ora italiana, ad una profondità di 15 km. L'articolo Forte scossa di terremoto nelle Isole Andreanof [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Albania - nuove Forte scossa di magnitudo 4.5 : avvertita anche a Tirana : Nuova forte scossa di Terremoto in Albania con epicentro a nord di Durazzo. La scossa è stata avvertita anche dai residenti di Tirana.Continua a leggere

Terremoto Albania : nuova Forte scossa a nord di Durazzo - avvertita anche a Tirana : Una nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 della scala Richter è stata registrata pochi minuti fa in Albania. L’epicentro è stato individuato, secondo l’istituto sismologico albanese, pochi chilometri a nord di Durazzo. La scossa è stata avvertita anche a Tirana. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. L'articolo Terremoto Albania: nuova forte scossa a nord di Durazzo, avvertita anche a Tirana sembra essere il ...

Terremoto - nuova Forte scossa in Albania. Paura tra la popolazione a Durazzo : Ancora Paura in Albania, dove un’altra violenta scossa di Terremoto ha colpito poco prima delle 12. La scossa, di magnitudo 5.1, ha scatenato il panico tra residenti e soccorritori della città di Durazzo nei pressi dell’hotel Miramare sbriciolato dal sisma di martedì scorso, ma anche in altre zone del Paese La scossa è stata registrata in mattinata nel Mar Adriatico, a circa 40 chilometri a Nord di Tirana, causando il panico nella ...

Nuova Forte scossa di terremoto in Albania : panico a Durazzo [DATI e MAPPE] : Un’altra violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 11:52 in Albania: a Durazzo si è scatenato il panico tra residenti e soccorritori. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo si è trattato di un evento magnitudo 4.9 con epicentro nel Mare Adriatico, a 18 km nordovest da Durazzo e 42 km ovest da Tirana. L'articolo Nuova forte scossa di terremoto in Albania: panico a Durazzo [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Albania - nuova Forte scossa di 5.6 sulla costa : «Sospese le operazioni di soccorso» : Terremoto, una nuova forte scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata pochi minuti fa sulla costa settentrionale dell'Albania. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala...

Terremoto Albania - nuova Forte scossa a Durazzo : paura in Puglia - “continuerà così per mesi” [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, alle 15:45. La scossa, secondo le prime stime preliminari, è stata di magnitudo 5.6 con epicentro nella zona di Durazzo dove ieri s’è verificato il sisma distruttivo che ha innescato uno sciame con migliaia di scosse minori. La nuova scossa è stata distintamente avvertita in gran parte d’Italia e soprattutto in Puglia. Intanto in Albania continua ad ...

Grecia - Forte terremoto a Creta : “Scossa non legata a quelle in Albania e Bosnia” : In riferimento alla forte scossa di terremoto registrata questa mattina vicino Creta, Efthymios Lekkas, capo della Earthquake Planning and Protection Organization greca, ha dichiarato ai media locali che l’evento odierno non è legato a quelli che hanno colpito l’Albania e la Bosnia ieri: “I terremoti a questa profondità sono normalmente eventi singoli e non sono seguiti da molte repliche. Quindi, non ci sono seri motivi di ...

Un Forte terremoto atteso tra Italia - Balcani e Turchia nelle prossime ore/giorni : “Dopo Albania e Creta avremo certamente altri eventi importanti - c’è anche rischio Tsunami” : L’Europa sud/orientale, tra Italia, Balcani e Turchia, deve prepararsi ad altri forti terremoti come quello che ieri ha ucciso almeno 24 persone in Albania, ferendone molte centinaia di altre, secondo un affermato esperto ellenico. Il Prof. Ethymios Lekkas, infatti, ha previsto che altri terremoti di forte intensità probabilmente colpiranno l’area prossimamente. “avremo certamente una replica nell’ordine di 5.9 gradi Richter nelle prossime ore o ...

Forte terremoto in Grecia - la scossa avvertita anche in Italia. La situazione : L’Europa dell’est sta tremando. Violento sisma di magnitudo 6.0 si è verificato in Grecia, vicino l’isola di Creta, alle 08:23:37 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito anche al Sud Italia, a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme (dati “Hai Sentito il terremoto”). La scossa è stata avvertita ...

Forte terremoto in Grecia - epicentro vicino Creta : scossa avvertita anche in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in Grecia, a Creta, alle 08:23:37 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito anche al Sud Italia, a Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Francavilla Fontana, Modica, Catanzaro, Molfetta, Grottaglie, Lamezia Terme (dati “Hai Sentito il terremoto”). Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte terremoto in ...