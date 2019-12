ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Wolfgang Amadeusera un massone quindi la sua musica non può essere suonata nella basilica di. Nemmeno se in programma ci sono il suoe l’Ave Verum Corpus, scritti nel 1791 per la solennità del Corpus Domini. La decisione, che asta facendo molto discutere, è stata presa nei giorni scorsi daldi, padre Paolo Bocci, che ha negato gli spazi della basilica per il concerto del 5 dicembre, in occasione del 228esimo anniversario della morte del genio di Salisburgo. “Non voglio questa musica in basilica perché siamo in periodo dell’Avvento e di Quaresima francescana – ha spiegato il prete – Non voglioin chiesa, non è adatto al clima natalizio”. Tra le varie voci critiche, però, anche il direttore d’orchestra – tra i più celebri al mondo – Riccardo Muti che, in un’intervista al Corriere della Sera, si è ...

GrandeOrienteit : Per il padre guardiano è meglio lasciare le sedie vuote che suonare la musica di #Mozart nella Basilica perché l'il… - TutteLeNotizie : Firenze, il priore vieta di suonare il Requiem di Mozart a Santa Croce: “Era massone”. Muti… - EugenioRoma9 : RT @GoiStampa: #Firenze, no alla musica di #Mozart nella basilica di #SantaCroce. Il Comune contro il priore -