Fiorentina | sostituzione Sottil | polemiche del giocatore | il pubblico fischia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Montella richiama in panchinadopo il rosso a Venuti, l’attaccante non ci sta ed esplode: fischi dalla tribuna Si infiammano gli animi allo Stadio Artemio Franchi, teatro di-Cittadella, match di Coppa Italia.viene sostituito da Montella dopo l’espulsione del compagno Venuti, ma ilnon è d’accordo con la decisione del tecnico. L’attaccante si è lamentato in maniera vistosa al momento della comunicazione del cambio, e ha anche discusso animatamente con alcuni membri dello staff dell’allenatore. La scelta di sacrificarenon è piaciuta alla tribuna viola: pioggia di fischi per Montella. Leggi su Calcionews24.com

