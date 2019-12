Fiorentina | Castrovilli | «Finora ci è mancata lucidità ma sappiamo di essere forti»

Fiorentina Cittadella 2-0 LIVE : Castrovilli a un passo dal gol : Allo Stadio Franchi, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Fiorentina e Cittadella: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Cittadella si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Cittadella 2-0 1′ Tiro Iori – Conclusione potente, Terracciano tocca in angolo e salva 9′ ...

Verona-Fiorentina : Veloso e Kumbulla ko - Montella senza Pulgar e Castrovilli : La corsa verso Verona-Fiorentina sta per giungere al termine. Ancora due giorni, poi si scenderà in campo (domenica alle 15 al Bentegodi) per cercare punti importanti. Le due squadre arrivano entrambe da una sconfitta, i viola con il Cagliari, gli scaligeri con l’Inter I padroni di casa sono una delle rivelazioni positive di questa serie A. Sedici punti in dodici partite, decimo posto e proprio domenica potrebbero staccare gli avversari in ...

Castrovilli risponde a Gervinho - Fiorentina-Parma finisce 1-1 : Un pari giusto, che premia la maggiore intraprendenza del Parma nel primo tempo e la voglia di non perdere della Fiorentina nella ripresa

Diretta/ Fiorentina Parma - risultato 1-1 - streaming video tv : Castrovilli! : Diretta Fiorentina Parma. streaming video e tv, quote probabili formazioni e risultato live del match valevole per l'undicesima giornata di Serie A

Fiorentina-Parma 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Castrovilli sugli scudi - Scozzarella migliore in campo [FOTO] : Fiorentina-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Un punto ciascuno per Fiorentina e Parma nel primo posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Al Franchi vanno avanti i ducali con Gervinho, pari di Castrovilli. Proprio il giovane viola è uno dei migliori in campo, insieme a Gervinho e Scozzarella. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Parma, LE pagelle DI CalcioWeb FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6; Venuti 6, Milenkovic 5.5, Ranieri ...

Castrovilli salva la Fiorentina : il giovane centrocampista risponde a Gervinho - Fiorentina-Parma è 1-1 [FOTO] : Fiorentina-PARMA – Gara molto divertente quella appena conclusasi tra Fiorentina e Parma. Alla fine ne viene fuori un pareggio. In gol Gervinho, risposta viola nella ripresa con Castrovilli, al secondo gol consecutivo. Fiorentina-Parma 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Castrovilli sugli scudi, Scozzarella migliore in campo [FOTO] Avvio brillante dei viola che attaccano e sembrano voler aggredire sin da subito il match. Un paio di ...

Sassuolo-Fiorentina 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : brilla ancora la stella di Castrovilli [FOTO] : Sassuolo-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – La Fiorentina sbanca il “Mapei Stadium”. Neroverdi che avevano trovato il vantaggio con una grande azione personale di Boga, il migliore dei suoi, rimonta firmata Castrovilli e Milenkovic. Tre punti fondamentali per la squadra di Montella, che sale così a 15. In alto la FOTOGALLERY. Sassuolo-Fiorentina, LE pagelle DI CalcioWeb SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6.5, Marlon ...

Fiorentina : UFFICIALE - Castrovilli fino al 2024 : “Voglio diventare una bandiera” : Ora è UFFICIALE, Castrovilli ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2024. Nero su bianco per un matrimonio destinato a prolungarsi ancora a lungo. Il centrocampista viola, come riportato da “Sportmediaset“, ha colto l’occasione per sottolineare tutta la sua felicità e gratitudine: “Essere un simbolo della Fiorentina mi farebbe piacere. Sono qui […] L'articolo Fiorentina: UFFICIALE, Castrovilli ...

Fiorentina - Castrovilli ammette : “felice di aver avverato il sogno di mio nonno. Fantacalcio? Il primo a comprarmi…” : Il centrocampista della Fiorentina ha rivelato di aver avverato il sogno del nonno scomparso, soffermandosi poi anche sul fantacalcio Tutto in pochi giorni, dal primo gol in Serie A contro il Milan al rinnovo con la Fiorentina. Gaetano Castrovilli si è preso tutto e subito, convincendo Montella e la società viola a puntare su di lui per il presente e per il futuro. Spada/LaPresse Lui si gode il momento, sognando addirittura ...

Diretta Pistoiese Fiorentina/ Streaming video e tv : il protagonista è Castrovilli : Diretta Pistoiese Fiorentina. Streaming video e tv, testa a testa e risultato live del match amichevole nel quale è atteso protagonista Castrovilli.

Castrovilli rinnova con la Fiorentina fino al 2024 : 'Magari in futuro sarò capitano' : Gaetano Castrovilli e la Fiorentina, un amore destinato a durare molto a lungo. Il mediano della Viola, assoluta sorpresa di inizio campionato, ha prolungato il suo contratto oggi fino al 2024, puntando ad entrare nella storia del club. Gesto di riconoscenza quasi doveroso per il ragazzo prodigio lanciato da Montella che ha fatto parlare molto di sé nel corso delle ultime settimane. Parole da leader In conferenza stampa Castrovilli non si è ...

Fiorentina : Castrovilli rinnova e si pensa a Berge - la Roma seguirebbe Mandzukic e Hysaj : Nonostante siamo ancora ad ottobre non si fermano mai le voci riguardanti movimenti di calciomercato. La nuova Fiorentina di Commisso e della Roma di Pallotta, due squadre accomunate da una presidenza americana, ma con origini italiane (Commisso è calabrese, Pallotta è nato a Teramo da genitori italiani), sarebbero entrambe già particolarmente attente a come muoversi in vista della riapertura della finestra di mercato di gennaio. Fiorentina: i ...