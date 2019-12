Fine vita | sentenza per Marco Cappato il 23 dicembre Dopo il verdetto della Consulta

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Sarà unadi assoluzione quella che verrà pronunciata poco prima di Natale, il 23, dai giudiciCorte d’assise di Milano per, imputato per aiuto al suicidio per aver accompagnato nel 2017 Fabiano Antoniani in una clinica svizzera a morire. Quel giorno, primadecisione dei giudici, prenderà la parola il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano per chiedere l’assoluzione dell’esponente dei Radicali – come già fatto durante la requisitoria – sulla base. El’arringa di Filomena Gallo, legale di, la Corte entrerà in camera di consiglio. La data del 23è stata comunicata alle parti, per il momento, solo informalmente. Con unastorica, lo scorso 25 settembre, laha escluso in determinati casi la punibilità dell’aiuto al suicidio e ha stabilito che saranno le strutture ...

