Falsi report sui viadotti | i giudici del Riesame | «Volevano risparmiare costose

Due nuove inchieste su Autostrade e Spea : omissioni lavori su ponti a rischio crollo e Falsi report : Sono due i nuovi filoni di inchiesta aperti dalla Procura di Genova nelle ultime ore, scrive Il Secolo XIX. Uno a carico di Autostrade e uno di Spea, la società che, fino a poche settimane fa, si occupava per Autostrade della valutazione di sicurezza e delle manutenzioni sulla rete autostradale gestita da Aspi. Il filone di inchiesta su Autostrade Autostrade, secondo gli inquirenti, anche dopo il crollo del Morandi (e le 43 vittime che la ...

Falsi report sulle autostrade - chiusa l'A26 fino a Masone. «Verifiche tecniche su due viadotti». Viabilità regionale verso la paralisi totale : Si tratta del Fado e del Pecetti che da questa sera sono stati interdetti al traffico in entrambe le direzioni

Falsi report sulle autostrade - chiusa l'A26 fino a Masone. «Verifiche tecniche su due viadotti». Viabilità regionale verso la paralisi totale : Si tratta del Fado e del Pecetti che da questa sera sono stati interdetti al traffico in entrambe le direzioni

Report Falsi - il Riesame stabilisce l’interdizione per un anno per dieci funzionari Spea : E’stato un inizio settimana importante per la Procura di Genova e l’indagine sui Report falsati sui viadotti. Ieri mattina il Tribunale del Riesame ha disposto l’interdizione dalla professione, per dodici mesi, per dieci fra manager, dirigenti e tecnici di Spea Engineering. Secondo i giudici, per anni hanno falsificato i controlli di sicurezza sui viadotti. I provvedimenti sono stati disposti per l’ex amministratore delegato di Spea ...

Ponte Morandi - il Riesame : “Sospendere dieci tecnici Spea per Falsi report su viadotti”. Il pm : “Una sistematica violazione della normativa” : Sospendere per un anno 10 tecnici di Spea, società controllata da Autostrade, per i presunti report fasulli sullo stato di salute di ponti e viadotti della rete gestita da Autostrade per l’Italia. È la decisione del tribunale del Riesame di Genova che ha accolto la richiesta della procura, rappresentata dal pm Walter Cotugno, che aveva chiesto l’interdizione di 11 tra ex dirigenti e tecnici di Spea, la società che si occupava di ...

Falsi report sui viadotti - rinviata la decisione sulle 11 misure cautelari a carico di manager Spea : Erano state respinte dal gip. Secondo l'accusa i controlli sui cassoni dei viadotti Bisagno e Veilino non venivano effettuate dal 2013

Falsi report sui viadotti - rinviata la decisione sulle 11 misure cautelari a carico di manager Spea : Erano state respinte dal gip. Secondo l'accusa i controlli sui cassoni dei viadotti Bisagno e Veilino non venivano effettuate dal 2013

Rai : Meloni - ‘è Report a dover spiegare perché diffonde dati Falsi’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “E’ semplicemente scandaloso che Ranucci, non pago della pessima figura fatta da Report, continui nella sua opera di mistificazione pagata con i soldi degli italiani e del servizio pubblico. Abbiamo risposto a tutte le domande che il giornalista si è degnato di farci. è piuttosto Report a dover spiegare perché ha diffuso dati falsi in relazione ai miei social per sostenere le sue tesi ...

Fratelli d’Italia - lite tra Giorgia Meloni e il giornalista di Report : “Da voi solo Falsità - inchiesta vergognosa”. “E allora ci denunci” : Scintille alla Camera tra Giorgia Meloni e il giornalista di Report, Giorgio Mottola. Oggetto del contendere il servizio mandato in onda il 28 ottobre scorso su Rai3 dal titolo La fabbrica social della paura. Per la presidente di Fratelli d’Italia si tratta di “giornalismo spazzatura, davvero vergognoso, costruito solo su falsità”, per “screditare la mia persona, il mio partito e tutto il mio staff” che lavora sui sociale. “Io non faccio parte ...

Meloni attacca "Report" : "Spazzatura giornalistica. La Rai intervenga su queste Falsità" : Giorgia Meloni attacca Report, il format di giornalismo investigativo di Rai 3, in conferenza stampa a Montecitorio “perché una trasmissione del servizio pubblico decide di fare una puntata per diffondere una serie di falsità, numeri sbagliati e forzature senza fare verifiche. Questa è spazzatura giornalistica. Io mi vergogno di un servizio pubblico fatto così e credo che la Rai dovrebbe chiederne conto a ...

Inchiesta Falsi report sui viadotti - la procura : «Mancate ispezioni anche prima del 2013» : È quanto emerge dalle carte dell'Inchiesta sui falsi report e, in particolare, su quelle che riguardano gli 11 indagati per cui la procura aveva chiesto le misure cautelari negate dal gip

Inchiesta Falsi report sui viadotti - la procura : «Mancate ispezioni anche prima del 2013» : È quanto emerge dalle carte dell'Inchiesta sui falsi report e, in particolare, su quelle che riguardano gli 11 indagati per cui la procura aveva chiesto le misure cautelari negate dal gip

Falsi report sui viadotti - «Il nuovo Ad di Autostrade sapeva di alcuni atti nascosti». Lui : «Nella telefonata chiedevo al geometra di chiarire» : È quanto emerge dalle intercettazioni depositate al Riesame nell'ambito dell'inchiesta bis sui report edulcorati che a settembre ha portato a tre arresti domiciliari e sei interdittive

Falsi report sui viadotti : “Il nuovo Ad Autostrade sapeva di atti nascosti alla Guardia di Finanza” : Roberto Tomasi, nuovo amministratore delegato di Autostrade, sapeva che Gianni Marrone, direttore dell'VIII tronco di Bari, non aveva fornito documenti all'ispettore del Ministero dei Trasporti Placido Migliorino e che aveva omesso di dare documentazione alle Fiamme Gialle nel corso di una perquisizione.Continua a leggere