Espulsione Venuti | la Fiorentina adesso rischia grosso in Coppa Italia

Si sta giocando l'ultimo match di giornata valido per la Coppa Italia, nei primi due match in campo Cremonese e Genoa che hanno superato il turno dopo i successi contro Empoli e Ascoli. In serata sta giocando la Fiorentina, la squadra di Vincenzo Montella non sta attraversando un buon momento in termini di gioco e risultati, non può permettersi il lusso di non superare il turno e raggiungere gli ottavi. La Fiorentina in campo contro una squadra di Serie B, il Cittadella, il match si sblocca dopo appena 21 minuti con la rete del centrocampista Benassi. Qualche minuto più tardi la viola rimane però in 10, al 26′ Venuti stende Celar lanciato a rete, per l'arbitro è cartellino rosso. Poi una sostituzione per Montella, fuori Sottil dentro Lirola con l'obiettivo di mantenere il vantaggio.

