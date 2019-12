Esonero Montella | la sfida Coppa Italia è un crocevia decisivo

Montella e il rischio Esonero : “ho discusso con Commisso”. Il punto anche sugli infortunati : La sconfitta di sabato contro il Lecce va subito messa alle spalle, domani la Fiorentina può ritrovare un mezzo sorriso con una vittoria in Coppa Italia. Alla vigilia della sfida con il Cittadella, mister Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa: “abbiamo tantissima rabbia in corpo. Vogliamo superare a tutti i costi il turno. Affrontiamo una squadra consolidata che sta facendo bene in B e che gioca con lo stesso ...

Esonero Montella - Barone svela la decisione della dirigenza : le ultime anche su Chiesa : “Ci aspettiamo qualcosa in piu’ da tutta la squadra, non solo da Montella. Vincenzo l’abbiamo scelto durante l’estate perche’ volevamo stabilita’ nello spogliatoio. Gode della nostra fiducia e si continuera’ ad andare su questa strada”. Sono le dichiarazioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a margine dell’assemblea della Lega Serie A sui diritti televisivi, ...

