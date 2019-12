Esonero di Ancelotti | Napoli a Gattuso come traghettatore?

Napoli - Ancelotti sulla graticola : arriva Gattuso in caso di Esonero : A Napoli la situazione è sempre più complicata. Ancelotti ha obbligato i suoi ad un ritiro punitivo, ma De Laurentiis pensa già a Gattuso. La sconfitta in rimonta subita domenica in casa per mano del Bologna ha evidenziato, se ce ne fosse stato bisogno, come il Napoli stia attraversando una crisi profonda. La squadra partenopea […] L'articolo Napoli, Ancelotti sulla graticola: arriva Gattuso in caso di esonero è apparso prima sul sito ...

I tifosi vogliono l’Esonero di Ancelotti - lui punisce i giocatori : “Ritiro” : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il dramma del Napoli, 4 punti nelle ultime 6 partite di campionato, sbarca sul web e la rabbia dei tifosi prende di mira Carlo Ancelotti con il trend topic su twitter #Ancelotti out. Per i napoletani ormai l’unico modo per dare una scossa è esonerare l’allenatore. Qualcuno sogna addirittura un cambio di dirigenza ma per il momento tutti sono d’accordo: bisogna cambiare la guida tecnica. Il Re di coppe ...

Tv Luna : non ci saranno né dimissioni né Esonero di Ancelotti. Piena fiducia della società nell’allenatore : Le dimissioni di Carlo Ancelotti non arriveranno mai, né la società ha intenzione di rimuoverlo dal suo incarico. La società Calcio Napoli rinnova la fiducia nel tecnico partenopeo. Questo è il commento di Tv Luna nel post partita di Napoli-Bologna. L’emittente televisiva, vicina alla società, conferma l’orientamento del club e annuncia che tra l’allenatore e la dirigenza non esiste alcun problema. Non ci saranno né dimissioni ...

GAZZETTA – Ancelotti rischia l’Esonero in caso di brutta sconfitta contro il Liverpool : Esonero Ancelotti, Gazetta ”Eventualità da non escludere in caso di pesante sconfitta ad Anfield” ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – La posizione di Carlo Ancelotti, nonostante le classiche smentite di rito che filtrano dalle retrovie di Castel Volturno, è tuttora in bilico. Il pareggio contro il Milan e la mancanza di vittorie nelle ultime 5 giornate di […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA – Ancelotti rischia ...

Esonero Ancelotti – Il messaggio dei tifosi ad Edo De Laurentiis : Esonero Ancelotti – Il vice-presidente azzurro Edoardo De Laurentiis ha ricevuto una moltitudine di commenti ad una sua foto su Instagram, tutti a fattor comune. Esonero Ancelotti – I tifosi del Napoli, tramite il social, non perdono occasione per dare consigli al vice-presidente Edl. Alcuni si spingono finanche a suggerire quello che per loro sarebbe l’uomo giusto per sostituire il tecnico di Reggiolo sulla panchina del ...

Napoli - Esonero Ancelotti : De Laurentiis deciderà dopo Liverpool : Napoli, esonero Ancelotti: De Laurentiis deciderà dopo Liverpool Napoli esonero Ancelotti| L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione degli azzurri dopo i fatti accaduti il 5 novembre scorso. Pare infatti che ADL voglia ricucire la frattura. Saranno dei giorni cruciali quelli da sabato a mercoledì, il patron cercherà di capire se la frattura tra club e squadra si potrà ricucire. De Laurentiis non sarà presente sabato al ...

Daily Mail – Pochettino verso l’Esonero - c’è Ancelotti per sostituirlo : Daily Mail – Pochettino verso l’esonero, c’è Ancelotti per sostituirlo. L’allenatore del Napoli è il primo nome per gli Spurs ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Tottenham starebbe seriamente pensando di sollevare Pochettino dal suo incarico dopo un inizio di stagione infelice. Secondo quanto riportato poco fa da Il Daily Mail, Carlo Ancelotti sarebbe uno […] Leggi tutto L'articolo Daily Mail – Pochettino ...

Esonero Ancelotti : ecco i MAXI candidati per la panchina del Napoli : Esonero Ancelotti: ecco i MAXI candidati per la panchina del Napoli Ultimissime calcio Napoli – La panchina traballante di Carlo Ancelotti è un tema che continua certamente a tenere banco in casa Napoli. ADL ha chiesto una virata decisa, a partire dalle partite contro il Milan e contro il Liverpool in Champions League. La deadline […] Leggi tutto L'articolo Esonero Ancelotti: ecco i MAXI candidati per la panchina del Napoli sembra ...

Napoli - clamoroso : ora Ancelotti rischia l’Esonero? Boca Juniors alla finestra! : Nervi tesi in casa Napoli dopo gli ultimi giorni piuttosto travagliati. Giocatori e allenatore contro la società, ritiro annullato e comunicato del presidente De Laurentiis piuttosto pungente. Cosa potrebbe accadere? Come sottolineato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, Ancelotti potrebbe clamorosamente rischiare il posto ed essere esonerato. Un colpo di scena che avrebbe dell’incredibile, soprattutto ...

Cucchi : A chi invoca l’Esonero di Ancelotti chiedo - “al suo posto chi?” : È chiaro che nei momenti di difficoltà si cerca sempre un caprio espiatorio, ed è ugualmente chiaro che il Napoli si trova in un periodo di evidente crisi. Ne sono testimonianza non solo l’ammutinamento e la contestazione dei tifosi, ma soprattuto i risultati del campo che parlano di una squadra incapace di imporsi per carattere e convinzione. Da più parti si è puntato il dito contro l’allenatore Carlo Ancelotti, incapace, secondo ...

Allegri possibile candidato alla panchina del Napoli in caso di Esonero di Ancelotti : La situazione al Napoli resta molto difficile ed il pareggio rimediato sabato sera al 'San Paolo' contro il Genoa dimostra come la squadra di Ancelotti faccia fatica a raccogliere risultati, nonostante le tante occasioni create. In settimana il ritiro deciso dalla società non è stato apprezzato dai giocatori che dopo il match di Champions League contro il Salisburgo sono ritornati nelle proprie case andando contro la decisione della dirigenza. ...

Carlo Ancelotti sempre più a rischio. Napoli non lo vuole in panchina. Crescono le scommesse sul suo Esonero : Carlo Ancelotti avrà bisogno di un successo convincente del suo Napoli stasera contro il Genoa per allontanare i cattivi pensieri e le voci sul suo futuro. I bookmaker, scrive Repubblica in edicola il nove novembre, hanno fiutato l'aria e "bancano" addirittura l'esonero (o le dimissioni) entro Natal

Napoli - Esonero Ancelotti : De Laurentiis ci aveva pensato nella notte post Salisburgo : Napoli, esonero Ancelotti: De Laurentiis ci aveva pensato Immediatamente dopo il pareggio con il Salisburgo, e dunque dopo la decisione dei calciatori di non andare in ritiro, De Laurentiis aveva pensato di esonerare Carlo Ancelotti, decisione poi sospesa (almeno per il momento). A parlarne in maniera più accurata ci ha pensato la Gazzetta Dello Sport. “Il suo gesto non è piaciuto a De Laurentiis, perché così facendo l’allenatore è ...