huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019), 70 anni portati male. Celebrati tra polemiche, con in prima linea Emmanuel Macron, dottore che ne diagnostica la “morte cerebrale”; Donald Trump, tycoon di Washington che s’inalbera e continua a battere cassa; Recep Tayyip, “” di Ankara sorvegliato speciale checcia chiunque tra gli alleati osi sostenere i “terroristi” curdi e continua a mantenere il piede in due scarpe, trae Russia.Il vertice dinon nasce con i migliori auspici. “Penso che sia stato molto offensivo, sono rimasto molto sorpreso, è stato molto irrispettoso” è la dichiarazione con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump critica le parole di Macron sullain stato di “morte cerebrale”. Si è trattato di “una dichiarazione molto, molto sgradevole per gli altri 28 Paesi” della ...

HuffPostItalia : Erdogan provocatore Nato. Il Sultano mina vagante del summit di Londra -