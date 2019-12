Enrico Letta | “Dare i rimborsi ai partiti ha fatto solo male al Paese | dibattito falsato”

fanpage

(Di martedì 3 dicembre 2019) In una lettera pubblica su 'la Repubblica'ha rivendicato la decisione di abolire il finanziamento pubblico ainel 2014: "Il modello deielettorali non ha garantito il rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza, proporzionalità. Era un sistema che igestivano per sé e da sé. Chiunque lo neghi, pretende di riscrivere la storia degli ultimi decenni".

DavidSassoli : A Parigi, all’Istituto Jacques Delors con Enrico Letta, per riaprire il cantiere europeo. Serve cambiare le politic… - doomboy : @Open_gol Di Battista sarà il 'Renzi' di Di Maio, che per l'occasione sembrerà Enrico Letta... Tempo al tempo... - monicanardi : RT @giovanniespos21: Condivido. Quei rimborsi ai partiti hanno fatto male al Paese Enrico Letta C aro direttore, il dibattito riaccesosi in… -