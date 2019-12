Enorme asteroide sfiorerà la Terra poche ore dopo Natale | la NASA segue una roccia

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Unampio oltre 620 metri arriverà astronomicamente vicino allaappena un giorno: lo svela la. L’compirà un passaggio ravvicinato al nostro pianeta nel giorno di Santo Stefano. Secondo la, l’, chiamato CH59, si sta dirigendo verso laad una velocità di circa 44.000km/h. Un oggetto delle sue dimensioni potrebbe annientare un intero continente, se colpisse il pianeta in maniera inattesa. La forza dell’impatto ucciderebbe milioni di persone e creerebbe un caos e una distruzione senza precedenti. Sulla base di una relazione della Casa Bianca del 2018 sulla minaccia di, qualsiasispaziale che sia ampia tra 400m e 1600m è una minaccia “continentale”. A causa di questo pericolo potenziale e dell’approccio ravvicinato al nostro pianeta, lalo ha caratterizzato sia come “potenzialmente ...

SignorAldo : RT @ESA_Italia: I ministri europei per lo spazio riuniti a Siviglia hanno approvato la missione #HeraMission dell'#ESA - il cui obiettivo è… - MichaelForni : RT @ESA_Italia: I ministri europei per lo spazio riuniti a Siviglia hanno approvato la missione #HeraMission dell'#ESA - il cui obiettivo è… - Alise0 : RT @ESA_Italia: I ministri europei per lo spazio riuniti a Siviglia hanno approvato la missione #HeraMission dell'#ESA - il cui obiettivo è… -