anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Fa discutere e non certamente ben sperare lo sfogo, arrivato nei giorni scorsi, daldiLuca Capasso. Sulla questionein Campania, il primo cittadino scrive al governatore De Luca, al ministro per la Salute Roberto Speranza e ai sindaci dei Comuni dell’Asl Napoli 3 Sud. Sul tema, ilvesuviano, trova molto scetticismo per buona parte del decreto regionale n. 42 del 31/05/2018, adottato dal commissario ad acta al fine di attuare il piano di rientro dai disavanzi del SSR Campania. “Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca esalta se stesso – racconta Capasso – e la fine del commissariamento, ma non ci racconta i disastri ai quali il sistema sanitario andrà incontro di qui a pochi giorni”. “Dal primo gennaio 2020 – continua il– cesseranno le prestazioni ...

anteprima24 : ** Emergenza #Sanità, il sindaco di #Ottaviano: “tagliati anche i posti di lavoro” ** - barbara_costa11 : @nzingaretti Così come hai risolto l’emergenza rifiuti nel Lazio e la sanità!? Io non ti affiderei neanche il mio condominio! - cossumarc : Congresso “Sis 118”, Balzanelli confermato alla presidenza: “Governo mantenga il 118 come numero di emergenza nazio… -