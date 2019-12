Emergenza maltempo | stanziati 2 | 3 milioni per la Regione Campania

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIl Consiglio dei Ministri, su istanza della, ha deliberato la dichiarazione dello stato diper il territorio dellainteressato dala ottobre e novembre. Sono statiper la357 mila 094,62 euro. “La– afferma il presidente della Giunta , Vincenzo De Luca – ha richiesto lo stato diper aiutare le amministrazioni comunali colpite daldelle scorse settimane. I finanziamenti permetteranno di intervenire sui Comuni per il ripristino dei territori delle zone colpite, e per interventi di messa in sicurezza immediati e urgenti. Come previsto dalla normativa saranno successivamente stanziate ulteriori risorse per l’attivazione di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle ...

