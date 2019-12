Elezioni regionali | gli ultimi sondaggi chiariscono il trend

Elezioni regionali in Emilia Romagna : gli ultimi sondaggi sui principali candidati : Cosa dicono gli ultimi sondaggi relativi alle future Elezioni regionali in Emilia Romagna. I due candidati principali, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, vengono dati testa a testa in numerosi rilevazioni. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché con tutta probabilità non avrà solo una valenza locale, bensì nazionale.Continua a leggere

Elezioni regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - la Lega saldamente primo partito ma Bonaccini in vantaggio : Una situazione che sembra essere sempre più ingarbugliata quella che vede in Emilia Romagna, a soli due mesi dal voto, la Lega di Matteo Salvini saldamente primo partito ma il candidato presidente del Pd e attuale governatore della regione, Stefano Bonaccini in vantaggio. Secondo gli ultimissimi sondaggi dell’istituto Izi diretto da Giacomo Spaini il vantaggio di Stefano Bonaccini sulla candidata del centrodestra, la senatrice Lucia ...

Elezioni regionali in Calabria - si candida il Re del Tonno : le reazioni di PD e M5S : Nel panorama delle Elezioni in Calabria, tra dubbi e discussioni, si è fatta strada la candidatura di Pippo Callipo, che potrebbe unificare due partiti. Mentre crescono i dubbi sull’attuale candidato civico sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello, data una serie di dichiarazioni che hanno destato perplessità, oltre alla sua vicinanza al Pd di Oliverio […] L'articolo Elezioni regionali in Calabria, si candida il Re del ...

Elezioni regionali - Pippo Callipo si candida in Calabria : Elezioni Regionali: Pippo Callipo, noto imprenditore a capo di un gruppo societario formato da 6 aziende, sarà il candidato del centrosinistra

Elezioni regionali Calabria - Pippo Callipo è il candidato del centrosinistra : “Accetto la sfida” : Pippo Callipo sarà il candidato del centrosinistra alle Elezioni regionali in Calabria. È stato lo stesso imprenditore di Pizzo (Vibo Valentia) ad annunciare di aver sciolto la riserva e di voler partecipare alla corsa per la successione di Mario Oliverio. "Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia", è il messaggio di Callipo.Continua a leggere

Elezioni regionali Campania 2020 : sondaggi - candidati e data : Elezioni regionali Campania 2020: sondaggi, candidati e data Elezioni regionali Campania – Tra le 8 regioni che andranno al voto il prossimo anno c’è anche la Campania. Le prime due saranno Emilia Romagna e Calabria dove si voterà domenica 26 gennaio 2019. A seguire, cioè tra maggio e giugno, è in programma l’appuntamento elettorale in Campania, Puglia, Marche, Toscana, Veneto e Liguria. Anche in Campania, in linea col ...

Calabria - Giuseppe Callipo candidato del centrosinistra alle Elezioni regionali : Giuseppe ?Pippo? Callipo ha deciso di scendere in campo per il centrosinistra in vista della regionali in Calabria del 26 gennaio prossimo. «Esponenti della società civile,...

Elezioni regionali Calabria - spunta una villa “parzialmente abusiva” del candidato M5s Aiello : Secondo quanto riporta la Repubblica, il candidato alla presidenza della Regione Calabria del Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello, avrebbe una villetta "parzialmente abusiva e in parte da abbattere". In particolare le sentenze hanno stabilito che la casa di Carlopoli di Aiello ha un piano da abbattere.Continua a leggere

Ultimi sondaggi politico elettorali Elezioni regionali 2020 - si profila un risultato storico sia in Toscana che in Emilia Romagna : L’avanzata del centrodestra non si arresta. I sondaggi danno in testa la coalizione, grazie al grande contributo della Lega, in tutta Italia. Il centrodestra sta conquistando pian piano tutte le regioni anche quelle che storicamente era ad appannaggio del centrosinistra. Secondo gli Ultimi sondaggi, il centrodestra vincerebbe tutte le regioni del sud che si apprestano a votare nel 2020 ma anche in Toscana e in Emilia Romagna. I ...

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 : sondaggi - candidati e data : Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: sondaggi, candidati e data Saranno in totale 8 le regioni italiane chiamate al voto il prossimo anno. Le prime due ad eleggere il nuovo consiglio regionale saranno Calabria ed Emilia Romagna. Ed è in particolare in quest’ultima che si concentrano anche le attenzioni della politica nazionale. L’Emilia Romagna è da sempre considerata una regione “di sinistra”. Una vittoria del centrodestra ...

Elezioni regionali Calabria 2020 : data - candidati e quando si vota : Elezioni regionali Calabria 2020: data, candidati e quando si vota Il 2020 sarà un anno politicamente intenso. Il destino del governo in carica, nato sull’alleanza – dopo la rottura tra pentastellati e Lega – tra M5S, Pd, LeU e a seguire Italia Viva incrocia le Elezioni regionali che vedranno il ritorno alle urne di 8 regioni italiane. Il centrodestra, il cui vantaggio elettorale è registrato da tutti i sondaggi a livello ...

Elezioni regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - Bonaccini centrosinistra 46% - Borgonzoni centrodestra 44% - M5S 7% - decisivi gli indecisi : L’ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna da in leggerissimo vantaggio il governatore del Pd uscente Stefano Bonaccini. L’attuale presidente dell’Emilia Romagna sta resistendo al duro attacco proveniente da tutto il centrodestra e da Salvini in primis. Al momento Bonaccini è in vantaggio del 2% sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ci sono due ragioni fondamentali del vantaggio di Bonaccini su la ...

Striscia la Notizia infierisce sull'inviata del Tg1 : "Le Elezioni regionali in Reggio Emilia" : Sempre attentissima, la redazione di Striscia la Notizia, quando si tratta di gaffe televisive. E una carrellata di strafalcioni è stata proposta dal tg satirico di Canale 5 nell'edizione andata in onda venerdì 22 novembre. Nella rubrica "Segnalati da voi", particolarmente gustoso l'errore in cui, s

Elezioni regionali in Calabria : il M5S sceglie il docente Francesco Aiello : Il MoVimento 5 Stelle ha scelto, ma non ancora ufficializzato, il nome da presentare come candidato alla presidenza della Regione Calabria: è l'economista e docente universitario Francesco Aiello, professore di politica economica all'Università della Calabria nonché fondatore di Open Calabria. Il diretto interessato, però, non ha ancora sciolto la riserva e si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno questo che più che un onore ...