Elena Radonicich è Katharina Blum all’Eliseo di Roma

(Di martedì 3 dicembre 2019) Dopo il successo delle date di Trieste, Catania, Verona e Napoli, debutta domani al Teatro Eliseo di"L'onore perduto di" di Franco Però, tratto dall'omonimonzo del premio Nobel per la Letteratura Heinrich Böll. Un testo che, nella riscrittura per il teatro di Letizia Russo, pone l'attenzione sul peso che i mezzi di comunicazione hanno nella società dei nostri giorni. La forma delnzo di Böll è quella del giallo: si parte dall'atto già avvenuto, andando avanti e a ritroso, permettendo di vedere quell'incubo mediatico che avvolge la protagonista, nei panni dei quali c'è.In scena con l'attrice, nota al piccolo schermo per la serie di Rai Fiction "La porta rossa", c'è Peppino Mazzotta, apprezzato dal grande pubblico nel ruolo dell'ispettore Fazio in "Il commissario Montalbano" e che qui interpreta l'avvocato Hubert Blorna. In scena con ...

