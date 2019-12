Ecco un nuovo dinosauro volante

wired

(Di martedì 3 dicembre 2019) (immagine: Julius Csotonyi, Kellner et al., 2019) Tantissime forme, dimensioni, specializzazioni. La biodiversità degli antichi pterosauri – i dinosauri con le ali, per intenderci – potrebbe essere molto superiore a quanto finora creduto, anche se difficilmente ne avremo mai le prove tangibili. A suggerirlo è uno studio pubblicato da Scientific Reports che descrive il primo fossile completo di pterosauro dell’area afro-araba, ritrovato più di 15 anni fa in Libano, e identifica una nuova specie: Mimodactylus libanensis. Gli pterosauri erano rettili alati i cui resti si trovano in quasi in tutti i continenti. L’attuale area afro-araba, però, conta davvero pochi reperti, per la maggior parte incompleti. Fa eccezione l’oggetto delstudio condotto da un team internazionale di paleontologi: questo scheletro fossile, scoperto circa 15 anni fa nel sito di Hjoûla ...

