È morto Giovanni Bertini | il calciatore era affetto da SLA

(Di martedì 3 dicembre 2019) Èa 68 anni, malato di SLA dal 2016. Lo riferisce su Twitter il club giallorosso: "L'#ASRoma piange la scomparsa di, difensore che vestì la maglia giallorossa tra il 1969 e il 1974. Ai familiari va il cordoglio da parte del Club". Ilaveva anche giocato nella difesa di Fiorentina, Ascoli, Catania e Benevento. 'Giovannone', come era chiamato l'imponente stopper, era nato a Roma nel gennaio del 1951 e cresciuto nell'Ostiense prima di esordire, non ancora diciannovenne, con i giallorossi in un Fiorentina-Roma del 1969. In quella stagione collezionò soltanto 6 presenze, saranno 29 in totale nei cinque anni con la maglia giallorossa, inframezzati da 7 presenze in serie B con l'Arezzo. Perché tra i calciatori il rischio di malattie neurodegenerative è più alto Passò quindi al Taranto nel 1974, dove rimase ...

