È il migliore ma solo per la Serie A | la strana serata di Ronaldo

Lo chef Davide Caranchini ad HuffPost : "La Guida Michelin non è la migliore solo quando ti dà le stelle" : La stazza imponente, la barba ordinata e i tatuaggi sulle braccia fanno parte del personaggio. Davide Caranchini, classe 1990, è un fine maestro della sua arte, la cucina. E lo dimostra la stella che la Guida Michelin ha confermato anche quest’anno a Materia, il suo ristorante a Cernobbio, dopo il trionfo inaspettato nell’edizione 2018. “Siamo 4 ragazzi under 30, non abbiamo investitori alle spalle, abbiamo fatto ...