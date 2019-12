Droga | tratta e riti Juju | così opera la mafia nigeriana

agi

(Di martedì 3 dicembre 2019) Scacco alla. Un'zione internazionale della polizia di Stato ha portato ad arresti in italia, Germania, Francia, Olanda e Malta. Due organizzazioni mafiose di matricesono accusate di associazione a delinquere,, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Decine di arresti e perquisizioni, eseguite su ordine della Direzione distrettuale antidella procura di Bari, sono in corso in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Veneto. Quellaè una"tribale e spietata", "difficile da decifrare nelle dinamiche interne", che dal Nord Italia si è progressivamente diffusa su tutto il territorio nazionale, fino in Sicilia, dove ha trovato un proprio spazio, "anche con il sostanziale placet di Cosa Nostra". È la Direzione investigativa ...

