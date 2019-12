Donald Trump va alla Nato in assetto da battaglia

Ivana Trump - chi è : età - vita privata e carriera dell’ex moglie di Donald Trump : Conosciamo meglio l’ex modella ceca naturalizzata statunitense, Ivana Trump, ex moglie di Donald, attuale presidente degli Stati Uniti D’America Ivana Trump nasce a Zlin il 20 febbraio 1949. Fin da bambina si appassiona al suo talento per gli scii, poi nei primi anni ’70 studia presso l’Università Carolina di Praga. Successivamente lascia la Cecoslovacchia trasferendosi […] L'articolo Ivana Trump, chi è: età, vita ...

Hong Kong - contromossa della Cina dopo il corteo pro-Donald Trump : stop alle visite delle navi da guerra americane : L’ennesimo weekend di proteste a Hong Kong ha visto, oltre agli scontri tra attivisti e forze delle polizia, centinaia di manifestanti sfilare nei pressi del Consolato americano con tanto di bandiere americane e maschere di Donald Trump. Tra loro – come testimoniavano gli slogan – c’era chi invocava nuovamente un intervento da parte di Donald Trump per «liberare Hong Kong» dall’egemonia cinese. Da dove viene ...

Impeachment : come finirà per Donald Trump? : Negli USA va avanti l'inchiesta per l'Impeachment di Donald Trump. Ecco tutti i precedenti e i dati dei sondaggi. di Francesco Magni come noto è in corso la procedura di Impeachment contro il Presidente Donald Trump in seguito alle dichiarazioni di due whistleblowers in merito a presunte pressioni effettuate sul Governo ucraino, sia personalmente sia per il tramite di alcuni collaboratori personali come l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. ...

Casa Bianca - Donald Trump non parteciperà ad audizione su impeachment : Gli avvocati del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non hanno escluso la futura partecipazione, ma hanno affermato che non sarebbero apparsi alla prima udienza pubblica del comitato giudiziario, con esperti legali che offriranno valutazioni sull’impeachment. WASHINGTON – Domenica gli avvocati del presidente Trump hanno dichiarato che non avrebbero partecipato alla prima udienza pubblica di […] L'articolo Casa Bianca, ...

A Hong Kong migliaia di persone hanno festeggiato le leggi firmate da Donald Trump a sostegno dei manifestanti : Giovedì decine di migliaia di persone hanno sfilato per le strade del centro di Hong Kong per festeggiare le due leggi firmate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a sostegno delle proteste degli ultimi mesi contro la Cina e

Donald Trump dice che i talebani vogliono riprendere i negoziati di pace con gli Stati Uniti : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del Giorno del Ringraziamento è andato per la prima volta in visita ufficiale in Afghanistan, nella base statunitense di Baghram. Durante la visita, Trump ha annunciato che i negoziati di pace tra

Donald Trump firma legge pro manifestanti Hong Kong - Pechino : ' Non interferiscano' : Grande tensione fra gli Stati Uniti e Cina dopo che Donald Trump ha firmato la legge 'Hong Kong Human Rights and Democracy Art' emanata dal congresso americano che sostiene le proteste democratiche iniziate dai manifestanti di Hong Kong e quindi fortemente in contrasto con Pechino, 'Ho firmato questa legge nel rispetto del presidente Xi e il popolo di Hong Kong in modo che si trovi una soluzione in maniera pacifica'. La risposta della Cina La ...

Giorgia Meloni - Donald Trump punta su di lei : quel pranzo all'ambasciata e il viaggio negli Usa : Donald Trump si schiera con Giorgia Meloni. Anche se non in prima persona, si vede chiaramente che la sua presa di posizione è netta. Tra i due c'è sempre stato molto feeling, ma due settimane fa, rivela La Repubblica in un retroscena, è successo qualcosa di più. Martedì 12 novembre, infatti, la lea

Donald Trump pubblica fotomontaggio con la sua faccia sul corpo di Rocky Balboa e scatena l’ironia social : Tra i tweet dei suoi comizi e quelli della battaglia per evitare l’impeachment, nel profilo di Donald Trump è comparso all’improvviso un fotomontaggio che ha scatenato l’ironia social. Il presidente americano ha pubblicato una foto con la sua faccia sul corpo di Rocky Balboa. L’immagine non è accompagnata da una descrizione e, quindi, non si capisce quale sia il vero motivo della scelta del tycoon, comunque non nuovo al ...

Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti riconosceranno i cartelli della droga messicani come un’organizzazione terroristica : Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti riconosceranno i cartelli della droga messicani come un’organizzazione terroristica spiegando di averci lavorato «negli ultimi 90 giorni». Dopo la dichiarazione, il ministero degli Esteri del Messico ha richiesto un incontro urgente con

Quanto pesa l'ok di Donald Trump alle colonie di Israele : Con il via libera agli insediamenti in Cisgiordania il presidente sconfessa quarant'anni di politica Usa. E rompe con l’Europa

IMPEACHMENT TRUMP/ Così i democratici hanno perso la battaglia anti-Donald : I repubblicani serrano i ranghi a difesa di Donald TRUMP nel tentativo di IMPEACHMENT. Intanto i democratici non trovano un leader

C’è una svolta fondamentale nell’impeachment di Donald Trump : (foto: Spencer Platt/Getty Images) Durante un’altra audizione pubblica della procedura di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, c’è stata una testimonianza chiave, quella dell’ambasciatore statunitense nell’Ue Gordon Sondland. L’ex imprenditore americano – scelto proprio da Trump per il suo ruolo attuale – ha confermato le pressioni sul governo ucraino da parte del tycoon e del suo avvocato Rudy Giuliani ...