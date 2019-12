Disabili - Iva al 4% anche sulle auto elettriche

Giornata internazionale delle persone con Disabilità : Roma Capitale aderisce ad iniziativa : Roma – In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità – istituita dalla Convenzione ONU e dalla Commissione Europea – martedì 3 dicembre 2019 Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali promuove e organizza numerose iniziative nei Musei Civici dirette a consentire la fruizione delle collezioni museali e dei monumenti archeologici da ...

Legge 104 Disabili : come funziona l’Iva ridotta per acquisto elettrodomestici : Un soggetto che presenta grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, attestata da apposito verbale di accertamento dell’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, della Legge 104 può usufruire dell’acquisto agevolato di elettrodomestici, cioè dell’Iva agevolata al 4 per cento, al fine di adattare l’ambiente domestico alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute? La risposta al quesito posto è stata fornita ...

Disabili - arriva lo smartphone che rende tutto più accessibile : può leggere e parlare : Lo smartphone come strumento tecnologico in grado di aiutare i Disabili a vivere meglio. È questo, in sintesi, ciò che sono in grado di fare i cellulari con intelligenza artificiale. Di primo acchito potrebbe sembrare un utilizzo un po' complesso dei dispositivi mobili, ma in realtà non è così. Questi nuovi telefoni sono in grado di ascoltare, leggere e parlare al posto nostro: una nuova frontiera della tecnologia che punta essenzialmente ad ...

Rugby - storia dei Brancaleoni - la squadra dove giocano persone con Disabilità fisica e psichica : “Senza diversità non si arriva alla meta” : Si ritrovano ogni venerdì sera per giocare a Rugby e si salutano con il grido dell’armata Brancaleone, per ricordare la variegata banda protagonista del film di Mario Monicelli. Natanael, Elisa, Cristian, Michele e Carlotta sono una parte del Collettivo Brancaleone di Pontassieve (in provincia di Firenze), squadra di Rugby integrato, dove giocano anche persone con disabilità. “Tutte le persone possono partecipare nella nostra ...