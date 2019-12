Dinamo Sassari-Manresa - Champions League basket : orario d’inizio - tv e streaming : Dinamo Sassari a caccia del quinto successo consecutivo stasera in basketball Champions League. Gli isolani, alle ore 20.30, dovranno vedersela, al PalaSerradimigni, con i catalani del Manresa, un sodalizio che ha iniziato molto male il campionato spagnolo, attualmente, infatti, sono penultimi in ACB, ma che vanta un ottimo record di 4-2 in Europa. Sarà possibile seguire questo incontro in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Olimpia Milano e Dinamo Sassari raggiungono il secondo posto - cadono Venezia e Treviso : Quattro le partite che si sono disputate in questo pomeriggio per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Basket. La costante è stato il fattore campo, dal momento che ne sono uscite vittoriose tutte le squadre di casa: l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari approfittano del passo falso di Brindisi e si arrampicano al secondo posto in classifica, mentre Trieste e Pistoia ottengono due vittorie importanti nella zona bassa della ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia 76-70 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i sardi abbattono la Leonessa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Dinamo Sassari batte Brescia 76-70. 76-70 Contropiede della Leonessa chiuso da Warner ma mancano solo 16”. 76-68 Due liberi a segno per Moss. 76-66 Assist di Jerrells per la schiacciata di Bilan, 2’40” alla fine. 74-66 Moss da tre riporta la Leonessa a -8! 74-63 ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia 39-42 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : cominciato il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-42 Assist di Spissu per la corsa con schiacciata di Vitali. 48-42 Vitali preciso dalla lunetta. 46-42 1/2 a cronometro fermo di Pierre. 45-42 Grande uscita dai blocchi di Vitali, Sassari prova a salire in cattedra. 42-42 Tripla del pareggio di Spissu! INIZIATO IL TERZO PERIODO. 39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia 39-42 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : la partita fatica a decollare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro giro in lunetta per Evans, altri due punti. 34-42 Si alza e spara da tre Laquintana. 32-39 Taglio vincente di Cain. 32-37 Preciso Evans ai liberi. 30-37 Canestro buttandosi indietro di Abass. 30-35 Gioco da tre punti del solito Evans. 27-35 Evans prova a rimettersi in partita segnando nel ...

LIVE Dinamo Sassari-Brescia - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11ma giornata – Orari, programma, tv e streaming dell’11ma giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Brescia, match valevole per la 11ma giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al Palasport Roberta Serradimigni i padroni di casa sardi vogliono riprendere la loro marcia verso i playoff dopo lo stop di Milano contro l’Olimpia. ...

Dinamo Sassari-Brescia oggi - Serie A basket : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Sfida ad alta quota in programma, oggi, al PalaSerradimigni di Sassari tra i padroni di casa della Dinamo e la Leonessa Brescia. Al momento, infatti, entrambe le squadre occupano la terza posizione in classifica a quota 12 punti, anche se gli isolani hanno una partita in meno rispetto ai lombardi. Il match, che vede fronteggiarsi due dei migliori attacchi della nostra Serie A, inizierà alle 18.00. Data la sconfitta patita da Brindisi, ieri, sul ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 90-78 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : i meneghini rialzano la testa - battuta una coriacea Dinamo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:51 La DIRETTA LIVE si conclude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 18:49 Decisivo Nemanja Nedovic, autore di 11 punti nel quarto decisivo (14 punti totali per lui). Milano ha anche 15 punti da Scola e 12 da Micov; a Sassari non bastano i 21 di Pierre (con 5 palle perse) e i 17 di un Bilan che aveva guidato la rimonta sarda nel terzo quarto. FINISCE QUI! Milano ha ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 59-62 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : un grande Bilan spinge i sardi dal -13 al +3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non va la tripla di Brooks. Fine terzo quarto. 59-62 1/2 per l’ex Olimpia. 10″ per l’ultimo tentativo meneghino. Liberi per Jerrels dopo il fallo di Mack. 59-61 TRIPLA DI PIERRE! Dal meno 13 al più 2 Sassari. 2′ al termine del terzo quarto. 59-58 2/2 per l’ex Asvel. Raddoppiato fallosamente il lungo della Dinamo; altro giro in lunetta per lui. Bilan è arrivato a ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 42-35 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : allungo meneghino nel finale di primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Dopo una prima frazione di sostanziale equilibrio, Milano ha scavato il primo solco nel finale di tempo. Per l’Olimpia 7 punti per Scola e Della Valle e 6 per Micov. Sassari ha 20 dei suoi 35 punti dalla coppia Vitali-Pierre (9 e 11 punti). La squadra di Pozzecco paga al momento le 10 palle perse e i soli 3 assist di squadra. 42-35 Sassari spende due falli, non essendo in bonus ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 33-30 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : grande equilibrio al Forum - +3 Olimpia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-32 Vitali pesca bene Bilan lasciato solo sotto canestro dalla difesa a zona milanese. Timeout chiesto da Tom Bialaszewski. 33-30 Scola a segno dopo il contropiede guidato da Nedovic. 4′ al termine della prima metà di gara. 31-30 Galleggia in aria Jerrels evitando la stoppata di Tarczewski e segnando col layup. 31-28 Mack a bersaglio con la tripla dall’angolo. Sesta tripla su ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : palla a due al Mediolanum Forum : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 I quintetti delle due squadre: Milano: Mack-Nedovic-Micov-Scola-Biligha; Sassari: Spissu-Pierre-Vitali-Evans-Bilan. 16:55 In corso la presentazione delle due squadre, con omaggio di tutto il palazzetto al grande ex della partita Curtis Jerrels. 16:50 Sta per terminare il riscaldamento, pochi minuti all’inizio dell’incontro. 16:46 Arbitri del match del Mediolanum Forum saranno ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, valido per la decima giornata di Legabasket. Al Mediolanum Forum di Assago va in scena il match che si preannuncia essere il più interessante di giornata. Si affrontano due formazioni che nelle ultime stagioni si sono scontrate più volte nelle fasi finali della stagione, con quattro sfide ai playoff e due ...