Di Marzio | «Ancelotti andrà via dal Napoli a fine anno | a meno che la situazioni non

(Di martedì 3 dicembre 2019) Gianluca Diha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dele soprattutto sul futuro dell’allenatore Carloa Sky Sport 24: “Il percorso dinelè destinato a concludersi astagione. Questo ciclo deve però finire acampionato e non in corso. Se la situazione dovesse poi precipitare nelle prossime due partite, non escludo che il tecnico possa rischiare il posto. Bisogna capire come reagirà la squadra al ritiro di questi giorni,si è schierato a favore della società andando contro i suoi calciatori”. Secondo Dic’è da attendersi una grande rivoluzione per ildella prossima stagione “Mi aspetto una rivoluzione con tanti cambiamenti nel mercato estivo. La squadra verrà affidata ad un allenatore giovane che sia anche addestratore”. De Zerbi? L'articolo Di: «...

