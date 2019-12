Detto Fatto | Laura Pausini spiazza | l’appello della Guaccero alla cantante

Bianca Guaccero a Detto Fatto sconvolge il pubblico : "I miei capezzoli? Guarda che ne ho solo uno" : Un incredibile momento di televisione a Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero su Rai 2. I protagonisti? Proprio lei e Jonathan Kashanian, che come spesso accade ha messo nel mirino la Guaccero. E in quest'ultima occasione, lo stilista ed ex Grande Fratello, si è concentrato sul seno

Giovanni Ciacci : la stoccata a Bianca Guaccero su Detto Fatto : Giovanni Ciacci non le manda a dire e svela cosa pensa di Bianca Guaccero, sua ex partner a Detto Fatto prima del suo addio a mamma Rai. L’esperto di stile ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni del Giornale, non risparmiandosi davanti alla domanda sul suo rapporto con Caterina Balivo e la collega che ha preso il suo posto nel programma pomeridiano. Parole che suonano come una ‘stoccata’ alla conduttrice Bianca Guaccero. Giovanni ...

Vanessa Incontrada criticata sul web - Bianca Guaccero dice basta : lo sfogo a Detto Fatto – VIDEO : Bianca Guaccero si sfoga a Detto Fatto e difende Vanessa Incontrada dagli insulti e dalle critiche, ecco cosa ha Detto la conduttrice Bianca Guaccero oggi a Detto Fatto ha parlato di coloro che quotidianamente insultano i vip sui social. La conduttrice ha preso le difese di Vanessa Incontrada, spesso viene infatti criticata e insultata per le sua forma fisica […] L'articolo Vanessa Incontrada criticata sul web, Bianca Guaccero dice basta: ...

“Lasciatela in pace!”. Detto Fatto - Bianca Guaccero esplode in diretta : Bianca Guaccero non è una che le manda a dire e pure stavolta non ha Fatto eccezione. La signora del pomeriggio Rai se l’è presa contro gli haters con in quali, nel corso degli anni ha imparato a fare i conti a sue spese. Bianca Guaccero non ha avuto peli sulla lingua ed è scesa in difesa di Vanessa Incontrada quando, durante la Super Classifica Jon, si è parlato di lei e degli insulti che, ahimé, spesso riceve sul suo aspetto fisico. La ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero su Vanessa Incontrada : “Guardate il talento e non fossilizzatevi sull’estetica!” : La conduttrice del programma si è schierata a favore della showgirl spagnola, molto spesso investita dalle critiche per il suo aspetto.

Bianca Guaccero chiude con Rai 1 - ma anche Detto Fatto è a rischio : Tutte le storie finiscono, anche quelle da cantare. Bianca Guaccero termina la sua esperienza nella prima serata di Rai 1 con la terza e ultima puntata di Una Storia da Cantare, il varietà musicale dedicato ai cantautori italiani che si è concluso sabato scorso. Ma se da una parte c’è una chiusura “naturale” che la riporta nel pomeriggio di Rai 2, dall’altra c’è il concretissimo rischio di una chiusura forzata che, invece, vedrebbe la Guaccero ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero lascia Rai1 : “E’ stato un bel viaggio” : Una storia da cantare, Bianca Guaccero lascia Rai1 e torna a condurre solo Detto Fatto: “E’ stato bello” Si è conclusa il 30 novembre l’avventura in prima serata su Rai1 di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, conduttori di Una storia da cantare, lo show musicale che per tre sabati sera ha tenuto compagnia ai telespettatori della prima rete, con omaggi a tre grandi artisti della musica italiana, l’ultimo dei quali ...

Detto Fatto - Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero : “Con lei mi sentivo ospite in casa mia” : Giovanni Ciacci non le manda a dire e così, in un’intervista al Giornale, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la Rai, commentando anche la sua esperienza con le ex colleghe, Caterina Balivo e Bianca Guaccero. Secondo lui gli attriti con Viale Mazzini sono incominciati dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro: “Ha dato molto fastidio questa cosa. La libertà dà sempre ...

Bianca Guaccero a rischio : Detto Fatto chiude? Salini : “Bisogna cambiare” : Bianca Guaccero: Detto Fatto a rischio chiusura? Salini: “Va cambiato il daytime di Rai2” Che non fosse un inizio di stagione da fuochi d’artificio si era già capito dalla prima settimana di messa in onda, ma in questo caso gli ascolti c’entrano in parte. Detto Fatto rischia la chiusura? L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ha posto l’attenzione sul riposizionamento dei canali generalisti, in ...

Rai 2 si ’svecchia’ - Salini : «Va cambiato il palinsesto del daytime con nuovi prodotti per pubblico giovane». Addio a I Fatti Vostri e Detto Fatto? : Fabrizio Salini, ad Rai Audizione in commissione di Vigilanza per l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. Tra i punti posti all’attenzione, il riposizionamento dei canali generalisti, in particolare di Rai 2. Come ha più volte dichiarato l’attuale direttore di rete – arrivato ormai al termine del suo mandato – Carlo Freccero, il secondo canale della tv di Stato ha come obiettivo quello di rivolgersi ad ...

Detto Fatto - Jonathan a Bianca Guaccero : “Quella è pericolosa…” : Bianca Guaccero, Jonathan Kashanian le svela a Detto Fatto: “Amanda Lear è pericolosa” Una puntata speciale quella di Detto Fatto andata in onda oggi, martedì 26 novembre. Ancora una volta Jonathan Kashanian ha Fatto saltare in aria la bravissima conduttore Bianca Guaccero con una dichiarazione assai ‘peperina’. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, fresco di rottura con la cantante Bianca ...

Bianca Guaccero a Detto Fatto in lacrime contro la violenza sulle donne - il discorso : Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Detto Fatto dedica una puntata speciale alla ricorrenza.

Bianca Guaccero non trattiene la commozione a Detto Fatto : scattano un applauso e un abbraccio interminabili : In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, anche la Rai ha voluto dedicare uno spazio a questo argomento così delicato e drammatico. E così, nell’appuntamento odierno di Detto Fatto, la padrona di casa, Bianca Guaccero, ha letto insieme all’esperta di moda della trasmissione, Carla Gozzi, un emozionante discorso su una donna vittima di femmincidio scritto da uno degli autori del programma in onda il primo ...

Detto Fatto - Stefano De Martino nella classifica degli uomini rifatti : La “superclassifica Jon” della puntata del 21 novembre di Detto Fatto su Rai2 è su “i 10 uomini rifatti”. La rubrica è tenuta da Jonathan Kashanian che al decimo posto mette a sorpresa Stefano De Martino (Qui il link alla puntata). Di fronte ai dubbi di Bianca Guaccero e del pubblico Jonathan risponde “Ma non avete gli occhi per vedere? Credo che lui l’abbia Detto, l’abbia ammesso, pare che lui abbia riFatto: il ...