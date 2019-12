De Siervo precisa | «Microfoni spenti? Era parte di un ragionamento più ampio»

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Luigi Deha spiegato il contesto dal quale è stato estrapolato l’audio: «Parlavamo di produzione televisiva» Luigi De, ad della Serie A, è finito al centro delle polemiche per una registrazione estrapolata in cui proponeva di spegnere iper non far sentire i cori razzisti. Hato, su La Repubblica: «Nell’audio si sente solo una frazione del, che era molto più». «Stavamo parlando di produzione televisiva. Noi produciamo uno spettacolo e lo valorizziamo. Stavamo ragionando di come le riprese tv possono raccontare al meglio la bellezza del calcio. E la linea è evitare di indugiare sui brutti episodi che ogni domenica capitano. Censura? Ma quale censura. Stavamo parlando di come valorizzare un prodotto». Leggi su Calcionews24.com