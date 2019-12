De Ligt su Instagram dopo il pareggio con il Sassuolo | ' Rialziamo la testa'

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) L'acquisto più oneroso della Juventus in questa stagione è quello di De, arrivato dall'Ajax per circa 75 milioni di euro. Un inizio difficile per il nazionale olandese, che ha fatto fatica ad adattarsi alla Juventus e al campionato italiano. Di recente però il suo rendimento è migliorato, sia contro il Milan e soprattutto in Champions League contro l'Atletico Madrid, anche se è ricaduto in un errore banale nel match contro il, che ha contribuito al gol della squadra allenata da De Zerbi. Nonostante questo, ieri a Parigi è stato premiato con il premio 'Kopa Trophy' dedicato al miglior giocatore under 21 della scorsa stagione.il match contro il, Deha cercato di motivare la sua squadra postando suuna frase importante, invitando la squadra a concentrarsi per i prossimi match. Lo stesso difensore ha anche sottolineato come sia stato difficile ...

