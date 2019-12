Dall' Elettra Lamborghini Day alla Serie dedicata alla Twerking Queen | oggi su MTV

comingsoon

(Di martedì 3 dicembre 2019)su MTV una giornata interamentealle apparizioni televisive dell'ereditiera. Stasera, sullo stesso canale, inizia il docu-reality incentrato sulla sua incredibile vita.

robianchin : RT @hutck: Già che uno creda alla stronzata dei Savi di Sion sarebbe motivo sufficiente per essere bandito dall’insegnamento pure alla scuo… - byb80 : RT @hutck: Già che uno creda alla stronzata dei Savi di Sion sarebbe motivo sufficiente per essere bandito dall’insegnamento pure alla scuo… - pinkmartina : RT @hutck: Già che uno creda alla stronzata dei Savi di Sion sarebbe motivo sufficiente per essere bandito dall’insegnamento pure alla scuo… -