Dalla Francia – Napoli | il Real Madrid arriverà ad una cifra record per Koulibaly!

forzazzurri

(Di martedì 3 dicembre 2019) Koulibaly-Madrdid. Le10Sport, pronta l’offerta di 100 milioni Calciomercato– Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly è nel mirino di molti club come il, il Manchester United e tanti altri per cui ha a disposizione molte scelte. Secondo quanto riportato dai giornalisti francesi di Le10Sport, ilMadid ha gli occhi puntati sul. Non solo Fabián Ruiz è stato messo nel mirino ed è conteso con la rivale spagnola, il Barcellona. Ma, pare, che ilstia seriamente pensando all’acquisto di Kalidou Koulibaly per il prossimo anno. Per lui i blancos potrebbero spingersi fino alladi 100 milioni di euro,che ilpotrebbe valutare vista l’attuale situazione. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI AUDIO – Razzismo Serie A, audio scandalo di De Siervo: “Ho chiesto ai registi di spegnere i ...

SiamoPartenopei : Dalla Francia - Napoli, Il Real Madrid arriverà a 100 milioni per Koulibaly! - UniLUISS : Al via, nella Sala delle Colonne del Campus #Luiss di viale Pola, il convegno “Italia e Francia: quali azioni per u… - news24_napoli : Dalla Francia – Napoli, Il Real Madrid arriverà a 100 milioni per… -