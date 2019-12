Da Malta a Londra | incroci di nomi e destini oltre le sbarre

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Vincent Muscat prima di diventare uno dei tre sicari della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia pare avesse già frequentato le patrie galere de La Valletta per contrabbando di uccellini tropicali. Chissà se tra le piume e i cinguettii di canarini e pappagalli avrà mai anche solo lontanamente immaginato, Vincent, di finire un giorno sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo come membro di una banda di assassini, autori materiali di un omicidio eccellente? Daphne quando è stata uccisa, due anni fa, era in cerca di prove che avrebbero potuto far saltare (e questo accadrà lo stesso nonostante gli intrighi dei potenti abbiano fatto saltare in aria prima lei) addirittura il governo nazionale. Il 18 gennaio prossimo, infatti, ma forse anche prima, come chiedono a gran voce la famiglia della cronista uccisa e le piazze piene ...

