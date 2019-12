Da “Le iene” la pistola fumante | Alpa collaborava con Conte Palazzo Chigi replica sul

Da “Le iene” la pistola fumante : Alpa collaborava con Conte : L’inchiesta de Le Iene sul premier continua: secondo la nuova rivelazione, in onda questa sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non avrebbe raccontato tutta la verità sul concorso grazie al quale nel 2002 è diventato professore ordinario di Diritto privato all’Università di Caserta “Luigi Vanvitelli”. Il punto sono, come già nella prima puntata, i dubbi sulla compatibilità con il ruolo di commissario d’esame del professor ...

“Le iene” mostrano a Fedez le foto di Chiara Ferragni nuda - ma sono fake. Ecco cos’è successo : Il lato oscuro del Web miete vittime. Spesso sono donne e minorenni che si ritrovano su Internet con foto totalmente ritoccate e ritratte senza veli. Un reato paragonabile al revenge porn, ossia alla pornovendetta da parte di alcuni criminali che minacciano (per soldi o altro) le vittime, promettendo loro di eliminare e non diffondere le foto fake. La Iena Matteo Viviani ha spiegato molto bene in un servizio un’altra tecnica, che sta ...

“Le iene” spogliano in digitale Chiara Ferragni e la mostrano a Fedez : ecco la sua reazione : Come reagireste nel vedere sul web una vostra foto falsa in cui apparite completamente nudi? E’ il fenomeno del deepnude, una tecnica con cui si possono creare facilmente foto o video bufala con il volto di persone (spesso famose) senza veli. “Le Iene” hanno teso una trappola a Fedez, mostrandogli alcune foto modificate della moglie Chiara Ferragni. Il risultato è credibile e anche il rapper ci è cascato. Matteo Viviani ...

Libero : caso Pantani - l’Antimafia sente l’inviato de “Le Iene”. Giovedì uno speciale sul Pirata : Si continua ad indagare sul caso della morte di Marco Pantani e sulle implicazioni camorristiche. Libero scrive che la procuratrice di Rimini, Elisabetta Melotti, che ha già sentito uomini del Ros, della Sco e del Gico, ascolterà anche altre Procure. Mentre per lunedì è stato convocato l’avvocato della famiglia del ciclista, che a Libero dichiara: «Ci sono spunti importanti che sono stati trascurati dalla seconda indagine sulla morte di ...