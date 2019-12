Cristiano Ronaldo rinuncia al Pallone d’oro per Diletta Leotta | Video

Cristiano Ronaldo - Modric sulla cerimonia del Pallone d’Oro : “Bisogna esserci per rispetto”. E Chiellini attacca : “Lo scorso anno un furto” : Le critiche di Luka Modric, la difesa di Giorgio Chiellini e la baruffa social della sorella. Il mancato Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo e la sua assenza alla cerimonia di premiazione dell’eterno rivale Leo Messi fa discutere anche il giorno dopo. La decisione del fuoriclasse della Juventus – presente al Galà Aic dove è stato premiato come miglior giocatore della Serie A – è stata velatamente criticata anche dal ...

Cristiano Ronaldo - doppia umiliazione al Pallone d'oro : "Perché - era candidato pure lui?" : Al Teatro Chatelet di Parigi, Lionel Messi ha vinto il suo sesto Pallone d'oro e, come da pronostico, ha sbaragliato la concorrenza dei calciatori del Liverpool e del rivale storico, Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha disertato la cerimonia di Parigi per partecipare ai Gran Galà del calcio

Pallone d’Oro 2019 – La sorella di Cristiano Ronaldo asfalta Van Dijk : durissimo attacco sui social : Serata di premiazioni ieri tra Milano e Parigi. Mentre Leo Messi veniva premiato col suo sesto Pallone d’Oro in carriera, Cristiano Ronaldo riceveva il titolo di miglior giocatore della Serie A. Non sono mancate le polemiche e le frecciatine. Van Dijk è stato protagonista di un affondo pesantissimo nei confronti di Cristiano Ronaldo, che non è andato giù alla sorella del portoghese. Katia Aveiro ha infatti sfogato sui social tutta la ...

Cristiano Ronaldo senza Pallone d’Oro - Chiellini ci va giù duro : “il furto c’è stato l’anno scorso…” : Il difensore della Juventus ha parlato durante il Gran Gala del calcio, soffermandosi su Cristiano Ronaldo e sul Pallone d’Oro 2019 Cristiano Ronaldo mastica amaro, colpa dell’assegnazione del Pallone d’Oro 2019 a Lionel Messi che, con questo trionfo, riesce a staccare il portoghese con 6 successi contro 5. Una scelta, quella della giuria di giornalisti scelti da France Football, considerata strana da Giorgio Chiellini, ...

Cristiano Ronaldo premiato come miglior giocatore della Serie A : “in Italia campionato difficile - ma voglio ripetermi” : Cristiano Ronaldo orgoglioso del suo trofeo di miglior giocatore della Serie A: le parole del portoghese della Juventus Serata di premiazioni in Francia e Italia: se Leo Messi ha ricevuto il sio sesto Pallone d’Oro in carriera, 10 anni dopo la sua prima vittoria, Cristiano Ronaldo, che ha deciso di disertare la premiazione parigina, ha ricevuto il titolo di miglior giocatore della Serie A a al Gran Gala del Calcio AIC, a ...

Gran galà del calcio - tutti i premiati : Cristiano Ronaldo miglior giocatore - di Quagliarella il gol più bello : Si è da poco concluso il Gran galà del calcio. Una bellissima serata a Milano in cui sono stati premiati i migliori della scorsa stagione. Grande protagonista l’Atalanta. Il miglior giocatore è risultato essere Cristiano Ronaldo, di Quagliarella il gol più bello, Gasperini miglior allenatore. Questi i premiati. E’ Cristiano Ronaldo il miglior giocatore dello scorso campionato di serie A. A sceglierlo, la giuria del Gran galà ...

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Paratici rassicura i bianconeri sul futuro del portoghese : Cristiano Ronaldo resta alla Juventus: parola di Fabio Paratici, tifosi bianconeri sollevati Se, in particolar modo dopo le ultime vicende in casa Juve, i tifosi bianconeri sono in allarme per il futuro di Cristiano Ronaldo, dopo le affermazioni di Fabio Paratici possono dormire sonni tranquilli. “Cristiano Ronaldo resta alla Juventus? Sì, senza dubbio“, ha affermato il ds della Juventus ai microfoni Sky a margine del Gran Galà ...

Juventus - Paratici svela il futuro di Cristiano Ronaldo e risponde alle critiche a Buffon : Fabio Paratici, Chief Football Officier della Juventus, a margine della cerimonia della nona edizione del Gran Galà del Calcio Aic, manifestazione organizzata dal sindacato dei calciatori al Megawatt Court di Milano, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport su Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo resta alla Juventus? Sì, senza dubbio”. Paratici è “infastidito” dalle critiche per il gol preso ...