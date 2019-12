Crisis on Infinite Earths | il trailer finale dell' atteso crossover!

movieplayer

(Di martedì 3 dicembre 2019)onha ora unin attesaa messa in ondaa prima partecrossover ambientato nell'Arrowverse!onè il crossover ambientato nell'Arrowverse di cui è stato diffuso il, ricco di anticipazioni. Nel video si vedono i protagonisti assistere alla distruzionee persone ee varie dimensioni che compongono il multiverso ispirato ai fumettia DC. I protagonisti vanno poi alla ricerca'aiuto di Clark Kent e di Bruce Wayne, ma non solo: ilmostra anche Black Lightning. I personaggi devono quindi fare i conti cone sconfitte, mentre la distruzione sembra imminente. L'evento televisivo Crisi sulle Terreprenderà il via con la puntata di Supergirl e le anticipazioni rilasciate ...

BestMovieItalia : Crisis on Infinite Earths: i supereroi dell'Arrowverse entrano in azione nel full trailer del crossover -… - zero_19724 : @FreezaRetour_ Hsnsendjdosiskskzksjznxnx CRISIS ON INFINITE EARTH RIRBDNSJAJSJDJSJSJSJSJDJDJDJDJDJDJ à quand un liv… - BrujulaMX_ : RT @BMXCinema: Y para que el hype no se detenga... llega otro trailer del mega crossover the CW, 'Crisis on infinite earths'. #CrisisOnInf… -