Cricket | ICC Cricket World Cup Challenge League 2019 | Italia-Kenya 211 6-210 Storico

(Di martedì 3 dicembre 2019) Grande impresa dell’del, che batte ilnella prima gara dell’ICCCupin corso in Oman: a Mascate gli azzurri vincono per 211/6-210 e per la prima volta nella storia superano una squadra che è stata capace di qualificarsi per i Mondiali. Gli africani, addirittura, raggiunsero le semifinali nel 2003. Gli azzurri, contro ogni pronostico, hanno portato a casa il successo scegliendo di partire al lancio, ma con una gran prestazione difensiva, sono riusciti ad eliminare tutti gli avversari con due palle d’anticipo, concedendo un totale di 210 punti, con gli azzurri che avevano le carte in regola per fare meglio. L’impresa è riuscita anche grazie alla prestazione superlativa dell’oriundo esordiente in maglia azzurra Nikolai Leonard Smith, il primo della storia capace di mettere a segno oltre 100 punti alla prima ...

