Così Melania Trump si prepara al Natale «patriottico» alla Casa Bianca

vanityfair

(Di martedì 3 dicembre 2019)2019, gli addobbi di2019, gli addobbi di2019, gli addobbi di2019, gli addobbi di2019, gli addobbi di2019, gli addobbi di2019, gli addobbi di2019, gli addobbi di2019, gli addobbi diSe gli abeti rosso fuoco (o sangue) dell’anno scorso erano stati materia d’eccezione per un susseguirsi di meme a tema horror, per il2019è voluta andare sul classico. O meglio sul «». Il tema di quest’anno degli addobbi, presentati come da tradizione dFirst Lady in carica, è lo «spirito ...

notizie_sicilia : Melania Trump, tutti i segreti in un libro: così in privato umilia il marito Donald Trump - GiovanniRoi : Melania Trump, tutti i segreti in un libro: così in privato umilia il marito Donald Trump. Ma questo fa riflettere… - infoitestero : Melania Trump, tutti i segreti in un libro: così in privato umilia il marito Donald Trump -