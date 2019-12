Cosa c' entrano Resident Evil 2 e Shovel Knight? Yacht Club Games a caccia di ispirazione

eurogamer

(Di martedì 3 dicembre 2019), sviluppatore della serie platform, ha rivelato di essere interessato a rubare la meccanica di2 per i suoi progetti futuri.Dig è l'ultimo arrivato della serie di grande successo, sviluppato in collaborazione con lo studio dedicato a giochi mobile Nitrome.Avere un partner come Nitrome ha permesso allo studio di sviluppo del platform di concentrarsi sul futuro e sui prossimi progetti da creare. In una lunga intervista la società ha affermato che un franchise importante comepotrebbe ricevere in un futuro un'edizione speciale. "E' stato divertente creare nuovi universi per" ha dichiarato il team. "Chissà...forse un giorno realizzeremo la collezione: Treasure Trove HD con effetti visivi da cartone animato ed un zapping system simile a2".Per chi non lo sapesse, lo zapping ...

romi_andrio : RT @EugenioCardi: Se c'è davvero una cosa che non riesco a capire è come facciano quegli ignoranti che ti seguono a credere a queste cazzat… - CrisciGloria : @fendente1 @brunamar14 Certo che sì e trovo disdicevole che nel frattempo minaccino di abbandonarli,cosa c entrano i gatti??? - alex_thorsten : RT @EugenioCardi: Se c'è davvero una cosa che non riesco a capire è come facciano quegli ignoranti che ti seguono a credere a queste cazzat… -