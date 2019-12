ilnapolista

(Di martedì 3 dicembre 2019) Carloha, scrive il Corriere dello Sport:. “ha scelto di uscire dagli schemi e di puntare non esclusivamente sul talento che ha ed è anche non confutabile, ma sugli uomini capaci di metterci anche la faccia. Perché la crisi è autentica, è vera, è indiscutibile, ed ha varie ragioni. Per risolverla, servirà un’anima, e andrà in campo chi dimostrerà di esserne in possesso, riscrivendo gerarchie che sono già state rivedute e anche corrette ma che terranno presente, in quest’immediato futuro nel quale la sua panchina verrà inevitabilmente sfiorata dal chiacchiericcio e dal venticello destabilizzante dei risultati, della personalità e anche del coraggio di affrontare, come ad Anfield, questo percorso accidentato dal quale il Napoli deve uscire fuori e può farlo solo a testa alta”.è già scivolato ai margini, scrive il quotidiano sportivo. Per ...

napolista : CorSport: #Ancelotti ha deciso. Basta titolarissimi (#Callejon e #Mertens ). Gioca chi ci mette faccia e cuore - il… - napolipiucom : #napoli CorSport – Scontro Napoli-Ancelotti, il leader calmo: “Ora fate come vi dico… - infoitsport : CorSport: il Napoli non c'è più. È crisi per Ancelotti: un mito del calcio che comincia a vacillare -