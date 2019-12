CORREA | «La Juve vorrà vincere ma noi abbiamo tanta voglia» – VIDEO

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Joaquinha parlato all’inaugurazione del nuovo Lazio Store a Roma: le parole dell’attaccante biancoceleste ( -Dalla nostra inviata a Roma, Jessica Reatini) Joaquìnha parlato durante l’apertura del nuovo store in centro. Ecco ciò che ha detto.– «Laavràdima noi non saremo da meno, dobbiamo continuare così. Tutto questo entusiasmo fa sempre piacere, è davvero bellissimo. Non ci possiamo fidare dei bianconeri, siamo in un ottimo momento e giochiamo un bel calcio, ma la rosa dei piemontesi è davvero pericolosa». Leggi su Calcionews24.com

