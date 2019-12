Cori razzisti | la soluzione dell’ad Lega Calcio | «Spegniamo i microfoni così non si

De Siervo - audio rubato : «Microfoni spenti per non fare i Cori razzisti» : De Siervo, polemica per il contenuto di un audio rubato, riportato da Repubblica: «Spegniamo i microfoni per non far sentire i cori razzisti» Fa scalpore quanto pubblicato in data odierna da La Repubblica, ovvero un audio rubato a Luigi De Siervo, registrato presumibilmente nel consiglio di Lega del 23 settembre, in cui erano presenti Gaetano Micciché, Luca Percassi dell’Atalanta, Alessandro Antonello dell’Inter, Paolo Scaroni del ...

Romelu Lukaku - lo Slavia Praga risponde : "Ma quali Cori razzisti? È lui a doversi scusare" : Romelu Lukaku è duramente criticato dallo Slavia Praga che lo invita a chiedere scusa. Il giorno dopo l'accusa di aver subito cori razzisti in Slavia Praga-Inter, arriva la dura risposta del club ceco che nega la tesi dell'attaccante nerazzurro: "Respingiamo totalmente qualsiasi l’accusa di cori raz

Lukaku : «Cori razzisti contro di me a Praga. L’UEFA intervenga» : Grande serata quella di ieri per Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter ha sfornato una prestazione a tutto tondo, mettendo a referto un gol e due assist – senza considerare altre due reti annullate – nella vittoria per 3-1 sullo Slavia Praga. Tuttavia, la serata del belga è stata macchiata dai cori razzisti che i tifosi di […] L'articolo Lukaku: «Cori razzisti contro di me a Praga. L’UEFA intervenga» è stato realizzato da Calcio e ...

Inter - Cori razzisti a Praga contro Lukaku : l’attaccante belga lancia un appello alla UEFA : L’attaccante dell’Inter ha chiesto alla UEFA di prendere provvedimenti nei confronti di quei tifosi che gli hanno riservato beceri cori razzisti Romelu Lukaku torna all’attacco del razzismo, scagliandosi contro quei tifosi che, nel corso di Slavia Praga-Inter, lo hanno bersagliato con cori beceri e vergognosi. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Esporte Interativo, il giocatore belga ha provato a rivolgersi alla ...

La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i Cori razzisti a Mario Balotelli : La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti cantati a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia di tre settimane fa. La chiusura era stata decisa dal giudice sportivo, il

Altro che tolleranza zero. Cori razzisti contro Balotelli - sospesa chiusura curva Verona : Tutto sospeso. Niente più chiusura della curva. contro la Fiorentina, lo stadio Bentegodi di Verona sarà tutto disponibile. La Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è pronunciata dopo il ricorso presentato dal Verona contro la squalifica di una parte dello stadio. La motivazione erano stati i Cori razzisti contro Mario Balotelli. Quelli che avevano costretto l’attaccante del Brescia a calciare la palla in tribuna, esasperato per i ...

Romania-Svezia - Orsato sospende il match per Cori razzisti : Il match tra Romania e Svezia è stato sospeso a pochi minuti dalla fine per cori razzisti. L’arbitro in campo era Daniele Orsato. Mancavano 5 minuti al termine della partita e sono iniziati i cori razzisti verso l’attaccante di colore della Svezia Alexander Isak. Addirittura, racconta il Corriere dello Sport, gli è stata tirata addosso anche una pallina da golf. Orsato sospende, parte l’avviso dello speaker e i cori si ...

Zaniolo - la mamma : "Gli insulti sessisti sono come i Cori razzisti - ma i peggiori sono i ragazzini" : Francesca Costa, mamma del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Capital degli insulti e dei cori sessisti che la bersagliano allo stadio e sui social. Per approfondire leggi anche: Nicolò Zaniolo, due gol per zittire Fabio Capello "Alcuni tifosi mi mandano in posta privata le stor

La famiglia Kean nel mirino dei Cori razzisti. Il fratello di Moise : “Ne ho abbastanza di questo schifo” : Sul Corriere Torino le parole del fratello di Moise Kean, Giovanni. Anche lui calciatore professionista. Gioca nell’Atletico Torino categoria Eccellenza. In passato è stato vittima di insulti razzisti. Oggi, che sta per diventare papà, è preoccupato. Racconta di essere tornato a Torino ma di voler tornare in serie C o D, sempre nelle vicinanze. Vorrebbe vivere e lavorare in una cultura calcistica più simile a inglese, come la Premier, dove ...

Dal caso Ronaldo ai Cori razzisti contro Balotelli - Mancini chiaro : “Mario in azzurro quando lo meriterà - e su CR7…” : Mancini ha le idee chiare: il parere del ct azzurro sui casi Cristiano Ronaldo e Balotelli La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali. Gli azzurri sono in ritiro a Coverciano in vista delle ultime due partite di qualificazione all’Europeo del 2020, contro la Bosnia Erzegovina e contro l’Armenia. Alla vigilia del due incontri, il ct azzurro Mancini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Massimo ...

Cori razzisti contro Taison - il brasiliano durissimo : “mai zitto di fronte ad un atto così disumano e spregevole” : Il giocatore brasiliano ha pubblicato sui social un lungo sfogo, in cui si è scagliato contro il razzismo e tutte le persone che compiono certi atti spregevoli e disumani Taison non ci sta e, dopo essere stato bersaglio di Cori razzisti durante Shakhtar-Dinamo Kiev, ha espresso la propria rabbia sui social, dopo averlo fatto in campo in… stile Balotelli. Il brasiliano infatti ha prima rivolto il dito medio alla tifoseria ospite, per ...

Taison come Balotelli - il brasiliano reagisce ai Cori razzisti e poi scoppia in lacrime : l’arbitro però lo espelle [VIDEO] : Il giocatore dello Shakhtar ha scagliato il pallone verso i tifosi della Dinamo Kiev colpevoli di avergli rivolto cori razzisti, scoppiando poi in un tenero pianto Nuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio, ad una settimana di distanza da quello che ha visto coinvolto Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia. Questa volta, vittima dei beceri cori è stato Taison, giocatore brasiliano dello Shakhtar Donetsk, durante il match ...

Cori razzisti a Balotelli - Salvini perde la pazienza : “Mario - povera stellina… l’Italia ha altri problemi” : Matteo Salvini torna a parlare dei Cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia: il leader della lega giudica eccessiva la polemica e pensa ai “veri problemi dell’Italia” Quando si parla di questioni legati al razzismo, l’opinione di Matteo Salvini fa sempre notizia. Il leader della lega, intervistato a margine dell’Eicma a Milano, è tornato a parlare del caso Balotelli, difendendo ...