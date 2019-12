Cop21 Napoli | WWF | obiettivi vincolanti e più investimenti per la Blue Economy

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) “I 22 Paesi del Mediterraneo insieme all’Unione Europea sono chiamati a stabiliree traguardi chiari, condivisi eper mettere in atto una Economia Blu Sostenibile che tuteli efficacemente il nostro mare e coinvolga le istituzioni locali, il mondo della ricerca e i settori economici“: è questo l’appello del WWF in occasione della seconda giornata della COP 21 della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo in corso a(Castel dell’Ovo), alla luce dei dati sullo stato di stato di salute precaria del Mare Nostrum: nel bacino che costituisce meno dell’1% dei mari mondiali, si concentra il 15% dei traffici marittimi globali di merci, mentre l’80% degli stock ittici esaminati sono sovrasfruttati e oltre il 40% delle coste (18.400 km su 46.000) risultano in qualche modo artificializzate. Oggi, martedì 3 Dicembre, il WWF ha contribuito ...

Cantiere : RT @DinamoPress: Stamattina a Napoli c’è stata una reazione violentissima da parte delle forze dell’ordine nei confronti degli attivisti di… - MondoAgricoltur : RT @minambienteIT: #Ambiente, al via la #COP21, @SergioCosta_min: “Mediterraneo nostra casa comune, nascerà carta di Napoli per sua tutela”… - dotf : Solidarietà ai giovani attivisti di @fffitalia caricati ed arrestati a #Napoli! -