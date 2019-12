Controlli gas radon | la Regione proroga la scadenza

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato larelativa all’applicazione della legge regionale sulle emissioni di gas. Il rinvio, così come chiesto da Confartigianato, si è reso necessario in quanto durante le attività di divulgazione della legge sono emerse delle problematiche e molta confusione tra gli operatori. “Per tale motivo era auspicabile un rinvio della sua applicazione – dichiara Ettore Mocella, presidente di Confartigianato Campania e Confartigianato Avellino – Ci siamo fatti carico di illustrare agli uffici regionali le difficoltà emerse e quelle che rischiano di venire fuori in una fase successiva. Anche Confartigianato è pronta a mettere a disposizione le proprie professionalità per supportare gli interessati e per eseguire il monitoraggio. L’auspicio è che intervengano sgravi per le attività ...

