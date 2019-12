Contrasto al bullismo e al cyberbullismo | la Regione finanzia 28 progetti

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – LaCampania ha approvato gli esiti del bando che ha permesso ilmento di 28territoriali volti a prevenire ed a contrastare i fenomeni dele del cyber. Si tratta dipresentati da partenariati composti da un minimo di tre soggetti e un massimo di cinque tra ambiti territoriali sociali (ruolo capofila), altri enti pubblici, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e soggetti del terzo settore conche abbiano le seguenti finalità: percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del, come stimolo per la riflessione sul fenomeno e, più in generale, sulla convivenza pacifica, il rispetto delle diversità, la soluzione dei conflitti; percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali, volti a “costruire” la ...

