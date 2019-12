Consegnato atto scarcerazione a Dell’Utri A Milano si decide se l’ex senatore è

ilfogliettone

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il primo giorno di liberta' di Marcello Dell'Utri e' avvolto nel silenzio della residenza di2, intestata alla moglie, dove l'ex manager di Publitalia ha scontato gli arresti domiciliari per motivi di salute dal 2018, dopo la condanna per concorso in associazione mafiosa. Stamane, intorno alle 10.30, due carabinieri gli hannol'dima l'exdi Forza Italia, che abita al primo piano di un condominio circondato dal verde, non si e' ancora visto, protetto dal silenzio del portinaio e dei coinquilini che preferiscono non rispondere alle curiosita' del piccolo drappello di cronisti fuori dall'edificio. Non e' escluso che Dell'Utri abbia gia' lasciato in auto il complesso che venne costruito da Silvio Berlusconi negli anni Settanta. Ma a quanto si e' saputo informalmente da chi ha avuto modo di parlargli, sta bene e avrebbe intenzione di evitare ...

LaPresse_news : Marcello Dell'Utri torna libero, consegnato l'atto di scarcerazione - bafio55 : RT @SkyTG24: Mafia, consegnato l’atto di scarcerazione a Marcello Dell’Utri - SkyTG24 : Mafia, consegnato l’atto di scarcerazione a Marcello Dell’Utri -